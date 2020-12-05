Привитым от COVID-19 нельзя будет употреблять алкоголь в течение 42 дней

14:03 5.12.2020

После прививки от коронавируса необходимо в течение 42 дней минимизировать контакты, соблюдать масочный режим, отказаться от посещения мест с большим количеством людей, нельзя употреблять алкоголь и лекарства, угнетающие иммунную систему, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Она пояснила, что соблюдение этих мер не зависит от того, какую из отечественных вакцин предпочтут россияне. В ближайшее время гражданам будут доступны две из них. Это препараты "Спутник V", разработанный в центре Н.Ф. Гамалеи, и "ЭпиВакКорона", который создали в новосибирском центре "Вектор".

Голикова подчеркнула, что эффективность и безопасность каждой вакцины подтверждена результатами пострегистрационных клинических исследований. Обе - двухэтапные, то есть - инъекция вводится дважды с перерывом в 21 день. При выборе любой из них полноценный иммунный ответ организма сформируется на 42 день после первой прививки, пишет РГ.

Вице-премьер также напомнила, что добровольная бесплатная вакцинация от коронавируса уже началась в российской армии и Москве, к концу следующей недели к ней подключатся регионы, которым вакцина будет поставляться по мере наращивания ее производства. Минздраву поручено определить категории граждан с приоритетным правом на прививку. "Конечно, прежде всего, это должны быть люди, которые входят в группу риска - медицинские, педагогические, социальные работники, сотрудники правоохранительных органов", - подытожила Голикова.