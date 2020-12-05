Привитым от COVID-19 нельзя будет употреблять алкоголь в течение 42 дней

Пара © KM.RU, Михаил Попов

После прививки от коронавируса необходимо в течение 42 дней минимизировать контакты, соблюдать масочный режим, отказаться от посещения мест с большим количеством людей, нельзя употреблять алкоголь и лекарства, угнетающие иммунную систему, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Она пояснила, что соблюдение этих мер не зависит от того, какую из отечественных вакцин предпочтут россияне. В ближайшее время гражданам будут доступны две из них. Это препараты "Спутник V", разработанный в центре Н.Ф. Гамалеи, и "ЭпиВакКорона", который создали в новосибирском центре "Вектор".

Голикова подчеркнула, что эффективность и безопасность каждой вакцины подтверждена результатами пострегистрационных клинических исследований. Обе - двухэтапные, то есть - инъекция вводится дважды с перерывом в 21 день. При выборе любой из них полноценный иммунный ответ организма сформируется на 42 день после первой прививки, пишет РГ.

Вице-премьер также напомнила, что добровольная бесплатная вакцинация от коронавируса уже началась в российской армии и Москве, к концу следующей недели к ней подключатся регионы, которым вакцина будет поставляться по мере наращивания ее производства. Минздраву поручено определить категории граждан с приоритетным правом на прививку. "Конечно, прежде всего, это должны быть люди, которые входят в группу риска - медицинские, педагогические, социальные работники, сотрудники правоохранительных органов", - подытожила Голикова.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 05.12.2020, 21:28
    Гость: 1

    Ну если ты веселиться без алкоголя уже не способен, это твои личные проблемы. Я например не пью.

  3. 05.12.2020, 21:15
    Гость: не пей Иванушка! А то ....

    Так вот во что в России короновирус фасуют!
    Капля никотина убивает лошадь,а бутылка -источник заразы!

  4. 05.12.2020, 19:36
    Гость: дан

    а вот это сюрприз-при прктически всеобщей алколизации населения вакцинировать окажется можно только детей в возрасте до 13лет и стариков в глубокой деменции Вот так вакцина А шуму и пыли сколько было-мы первые как в космосе И сварили и применяем первыми

  5. 05.12.2020, 19:07
    Гость: иван з.

    Фейк голимый. В первоисточнике говорится, что прием алкоголя рекомендуется ОГРАНИЧИТЬ. Норма не указана. Каким объемом ограничиваться - ваше дело.

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