На модернизацию службы эпидемиологического надзора потратят 17 млрд

16:42 28.12.2020

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что на модернизацию российской службы эпидемиологического надзора потребуется 17 млрд рублей.

«На модернизацию инфекционной службы в бюджете 2021 года предусмотрено 17 млрд рублей. Это и модернизация лабораторной службы, <...> строительство и реконструкция новых больниц, и, безусловно, отдельные мероприятия, которые требуют улучшения качества оказания медицинской помощи», - цитирует ее слова ТАСС.

Также Голикова рассказала, что в 2020 году финансирование системы здравоохранения было увеличено более чем на 500 млрд рублей.