На модернизацию службы эпидемиологического надзора потратят 17 млрд
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что на модернизацию российской службы эпидемиологического надзора потребуется 17 млрд рублей.
«На модернизацию инфекционной службы в бюджете 2021 года предусмотрено 17 млрд рублей. Это и модернизация лабораторной службы, <...> строительство и реконструкция новых больниц, и, безусловно, отдельные мероприятия, которые требуют улучшения качества оказания медицинской помощи», - цитирует ее слова ТАСС.
Также Голикова рассказала, что в 2020 году финансирование системы здравоохранения было увеличено более чем на 500 млрд рублей.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Самое интересное, что сократили специалистов-эпидемиологов, а сйчас наймут эффективных менеджеров и придумают им звонкие должности.
И будеи вам очередная "модернизация". Или очередная версия "врачей-убийц?"
Эти э-э-э "менеджеры" нам уже все мозги "засидели" весной и летом, по всем СМИ. Сейчас стало поменьше, но зато новостная лента вытаскивает на свет разные удивительные новости про ужасный агрессивный ковид, одна другой страшнее, просто очевидное и невероятное в одном флаконе.
А в последнее время и реклама подключилась, уже достаёт, хотя я её совсем не смотрю. Ну как она умудряется влезать в мозги, когда её не смотришь?
От санэпидемстанций остались рожки да ножки их оптимитизировали
А что мешало Голиковой, будучи в свое время министром здравоохранения, осуществить эту "модернизацию" ? Вместо этого она со товарищи провела "оптимизацию", в результате чего было сокращено до 60 % койко-мест в инфекционных отделениях. Самих отделений стало значительно меньше. Сократилось число врачей-эпидемиологов примерно до 6 тысяч человек на всю страну. А теперь она очередной "модернизацией" занята. И кто ее на это поставил ? Наверное те же, кто ее деяния на посту министра здравоохранения поддерживал. А итог нам всем хорошо виден уже сейчас.
на модернизацию российской службы эпидемиологического надзора потребуется 17 млрд рублей.
«На модернизацию инфекционной службы в бюджете 2021 года предусмотрено 17 млрд рублей. Это и модернизация лабораторной службы, <...> строительство и реконструкция новых больниц,
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Какое отношение имеет эпидемиологический надзор к строительству и реконструкции больниц???
Чую, опять на нас беда надвигается.....
И вообще, эпидемиологический надзор =инфекционная служба?
Что за служба такая?
Раньше были санстанции , потом центра санэпиднадзора, но они не имели отношения к инфекционным больницам(кроме проверок).
Дурикова - самый главный медик страны.