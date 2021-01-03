Известный ученый заявил о появлении новой смертельной болезни

17:19 3.01.2021

Известный ученый-микробиолог Жан-Жак Муембе-Тамфум, который одним из первых обнаружил вирус Эбола, предупредил о возможности появления смертельно опасной "Болезни X". По его словам, у одной из его пациенток в Демократической Республике Конго были зафиксированы ранние симптомы геморрагической лихорадки, при этом тесты на Эболу и другие известные заболевания показали отрицательные результаты, сообщает телеканал CNN.

Муембе-Тамфум считает, что заболевание может быть таким же заразным, как и COVID-19, а его смертность может составить 50-90% смертности от вируса Эбола, от которого умирает в среднем половина пациентов.

Пациентка с неизвестным патогеном изолирована. Ее имя держится в секрете, чтобы защитить ее от нападок со стороны местных жителей.

Роспотребнадзор отслеживает всю информацию о вспышках новых инфекционных заболеваний, в частности, следит за ситуацией в Демократической Республике Конго после сообщений о смертельно опасной "Болезни Х". В России случаев с подобной симптоматикой не выявлялось, пишет ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы ведомства.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что в данный момент Роспотребнадзор не располагает достаточной информацией для установления причины заболевания, но предполагает, что оно имеет "вирусную природу". Кроме того, пока недостаточно данных, чтобы сделать предположения о заразности и летальности этой инфекции, а также о рисках возникновения вспышек, но "угрозу не стоит недооценивать".