Известный ученый заявил о появлении новой смертельной болезни

Известный ученый-микробиолог Жан-Жак Муембе-Тамфум, который одним из первых обнаружил вирус Эбола, предупредил о возможности появления смертельно опасной "Болезни X". По его словам, у одной из его пациенток в Демократической Республике Конго были зафиксированы ранние симптомы геморрагической лихорадки, при этом тесты на Эболу и другие известные заболевания показали отрицательные результаты, сообщает телеканал CNN.

Муембе-Тамфум считает, что заболевание может быть таким же заразным, как и COVID-19, а его смертность может составить 50-90% смертности от вируса Эбола, от которого умирает в среднем половина пациентов.

Пациентка с неизвестным патогеном изолирована. Ее имя держится в секрете, чтобы защитить ее от нападок со стороны местных жителей.

Роспотребнадзор отслеживает всю информацию о вспышках новых инфекционных заболеваний, в частности, следит за ситуацией в Демократической Республике Конго после сообщений о смертельно опасной "Болезни Х". В России случаев с подобной симптоматикой не выявлялось, пишет  ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы ведомства.  

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что в данный момент Роспотребнадзор не располагает достаточной информацией для установления причины заболевания, но предполагает, что оно имеет "вирусную природу". Кроме того, пока недостаточно данных, чтобы сделать предположения о заразности и летальности этой инфекции, а также о рисках возникновения вспышек, но "угрозу не стоит недооценивать".

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 03.01.2021, 23:26
    Гость: Призывы ЦК ЕР к Новому 2021 году

    Не дадим запугать наших туристов ! Люди лоджны ездить , а олигархи зарабатывать. Все в туры по Республике Конго ! Минтрансу обеспечить доступность поездок.

  2. 03.01.2021, 22:18
    Гость: XeX

    Да нет никаких искусственных вирусов "из биолабораторий" - это все РэнТВ-страшилки и галимые фейки. Все эти вирусы: ВИЧ, эбола, ковид - вымышленные. Существуют только в СМИ и голливудских фильмах, чтобы ВОЗ и фармомафия могли пугать и облапошивать дураков, где и когда удобно. ВИЧ придумали в 80-е, нет никаких научных доказательств его существования, состояниe СПИД вызывается всем чем угодно от наркотиков до плохой экологии, только не мифичеcким вирусом. Эбола - это острая малярия, там симптомы вообще неотличимы. Ковид - наверное, уже последнему дураку на деревне ясно, что это мировой лохотрон - обычный сезонный грипп в лучшем случае. Все эти вымышленные или преувeличенные в сотни раз болезни придумала одна и та же фармомафия и связанные с ней структуры глобалистов, но распорядителями у них выступает Клаус Шваб и Билл Гейтс. Под предлогом несуществующих "эпидемий" можно проталкивать глобальную левацкую диктатуру с цифровым уклоном. Почитайте книги Шваба - он там прямо об этом пишет, даже не скрывает. Нашему удмуртскому актеру, даже успел свою бредокнижечку в подарок в Кремле передать.

  3. 03.01.2021, 20:10
    Гость: gvozd

    который одним из первых обнаружил вирус Эбола
    --
    видимо имеется ввиду вариант вируса который Переходит на человека - разработанный военными биолабораториями сша и выпущенный в африке на пробу..
    за обнародование этой инфы, ученый работавший в проекте попал в тюрьму в сша.

  4. 03.01.2021, 19:28
    Гость: Иван Иваныч

    Чё-то американские биолаборатории решили вывалить на людей весь наработанный запас. Видать припекло.

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