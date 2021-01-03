Известный ученый заявил о появлении новой смертельной болезни
Известный ученый-микробиолог Жан-Жак Муембе-Тамфум, который одним из первых обнаружил вирус Эбола, предупредил о возможности появления смертельно опасной "Болезни X". По его словам, у одной из его пациенток в Демократической Республике Конго были зафиксированы ранние симптомы геморрагической лихорадки, при этом тесты на Эболу и другие известные заболевания показали отрицательные результаты, сообщает телеканал CNN.
Муембе-Тамфум считает, что заболевание может быть таким же заразным, как и COVID-19, а его смертность может составить 50-90% смертности от вируса Эбола, от которого умирает в среднем половина пациентов.
Пациентка с неизвестным патогеном изолирована. Ее имя держится в секрете, чтобы защитить ее от нападок со стороны местных жителей.
Роспотребнадзор отслеживает всю информацию о вспышках новых инфекционных заболеваний, в частности, следит за ситуацией в Демократической Республике Конго после сообщений о смертельно опасной "Болезни Х". В России случаев с подобной симптоматикой не выявлялось, пишет ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы ведомства.
В Роспотребнадзоре подчеркнули, что в данный момент Роспотребнадзор не располагает достаточной информацией для установления причины заболевания, но предполагает, что оно имеет "вирусную природу". Кроме того, пока недостаточно данных, чтобы сделать предположения о заразности и летальности этой инфекции, а также о рисках возникновения вспышек, но "угрозу не стоит недооценивать".
Комментарии читателей Оставить комментарий
Не дадим запугать наших туристов ! Люди лоджны ездить , а олигархи зарабатывать. Все в туры по Республике Конго ! Минтрансу обеспечить доступность поездок.
Да нет никаких искусственных вирусов "из биолабораторий" - это все РэнТВ-страшилки и галимые фейки. Все эти вирусы: ВИЧ, эбола, ковид - вымышленные. Существуют только в СМИ и голливудских фильмах, чтобы ВОЗ и фармомафия могли пугать и облапошивать дураков, где и когда удобно. ВИЧ придумали в 80-е, нет никаких научных доказательств его существования, состояниe СПИД вызывается всем чем угодно от наркотиков до плохой экологии, только не мифичеcким вирусом. Эбола - это острая малярия, там симптомы вообще неотличимы. Ковид - наверное, уже последнему дураку на деревне ясно, что это мировой лохотрон - обычный сезонный грипп в лучшем случае. Все эти вымышленные или преувeличенные в сотни раз болезни придумала одна и та же фармомафия и связанные с ней структуры глобалистов, но распорядителями у них выступает Клаус Шваб и Билл Гейтс. Под предлогом несуществующих "эпидемий" можно проталкивать глобальную левацкую диктатуру с цифровым уклоном. Почитайте книги Шваба - он там прямо об этом пишет, даже не скрывает. Нашему удмуртскому актеру, даже успел свою бредокнижечку в подарок в Кремле передать.
который одним из первых обнаружил вирус Эбола
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видимо имеется ввиду вариант вируса который Переходит на человека - разработанный военными биолабораториями сша и выпущенный в африке на пробу..
за обнародование этой инфы, ученый работавший в проекте попал в тюрьму в сша.
Чё-то американские биолаборатории решили вывалить на людей весь наработанный запас. Видать припекло.
Очередной балабол.