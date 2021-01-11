Гинцбург высказал надежду на выявление «российского» штамма коронавируса
Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург считает, что может существовать «российский» штамм коронавируса, который пока не выявлен.
«Ждем с нетерпением, когда наша страна обнаружит собственный российский штамм с измененными свойствами, если уже в Британии, в ЮАР, в Бразилии есть свои штаммы», - приводит слова Гинцбурга РИА Новости.
По его мнению, в России секвенируют намного меньше образцов инфекции, чем в Великобритании, в связи с чем выявить новый штамм пока не удалось.
Напомним, глава Роспотребнадзора Анна Попова уже сообщала, что в России обнаружен «британский» штамм коронавируса. При этом ранее отмечалось, что подтверждений того, что данная мутация более опасна с точки зрения госпитализации и летальности, нет.
Комментарии читателей Оставить комментарий
заметим, что в эпицентре этой Аферы почему то снова гномики в кепочках.. совпадение Опять такое.
А есть ли мальчик?
Гинзбургу мало выявленных?
Свово,фирменного захотелось):?
Основные симптомы поражения русским штаммом коронавируса: воспалëнное сознание, бурная жажда деятельности - стабильно вставать с колен, стабильно затягивать пояса, стабильно сплачиваться вокруг лярдеров...
Кажись под видом анализа ПЦР берут пробы ДНК ,что бы создать целенаправленную вирусягу.