Гинцбург высказал надежду на выявление «российского» штамма коронавируса

16:25 11.01.2021

Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург считает, что может существовать «российский» штамм коронавируса, который пока не выявлен.

«Ждем с нетерпением, когда наша страна обнаружит собственный российский штамм с измененными свойствами, если уже в Британии, в ЮАР, в Бразилии есть свои штаммы», - приводит слова Гинцбурга РИА Новости.

По его мнению, в России секвенируют намного меньше образцов инфекции, чем в Великобритании, в связи с чем выявить новый штамм пока не удалось.

Напомним, глава Роспотребнадзора Анна Попова уже сообщала, что в России обнаружен «британский» штамм коронавируса. При этом ранее отмечалось, что подтверждений того, что данная мутация более опасна с точки зрения госпитализации и летальности, нет.