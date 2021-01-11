Гинцбург высказал надежду на выявление «российского» штамма коронавируса

Александр Гинцбург

Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург считает, что может существовать «российский» штамм коронавируса, который пока не выявлен.

«Ждем с нетерпением, когда наша страна обнаружит собственный российский штамм с измененными свойствами, если уже в Британии, в ЮАР, в Бразилии есть свои штаммы», - приводит слова Гинцбурга РИА Новости.

По его мнению, в России секвенируют намного меньше образцов инфекции, чем в Великобритании, в связи с чем выявить новый штамм пока не удалось.

Напомним, глава Роспотребнадзора Анна Попова уже сообщала, что в России обнаружен «британский» штамм коронавируса. При этом ранее отмечалось, что подтверждений того, что данная мутация более опасна с точки зрения госпитализации и летальности, нет.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 11.01.2021, 19:30
    Гость: gvozd

    заметим, что в эпицентре этой Аферы почему то снова гномики в кепочках.. совпадение Опять такое.

  4. 11.01.2021, 18:00
    Гость: подлый агент Госдепа

    Основные симптомы поражения русским штаммом коронавируса: воспалëнное сознание, бурная жажда деятельности - стабильно вставать с колен, стабильно затягивать пояса, стабильно сплачиваться вокруг лярдеров...

  5. 11.01.2021, 17:13
    Гость: Дед

    Кажись под видом анализа ПЦР берут пробы ДНК ,что бы создать целенаправленную вирусягу.

Все комментарии (7)
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