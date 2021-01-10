В РФ выявлен первый случай заражения «британским» штаммом коронавируса

20:51 10.01.2021

В России обнаружен первый случай "британского" штамма коронавируса, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в воскресенье в эфире телеканала "Россия 1".

Его обнаружили у россиянина, вернувшегося из Великобритании.

В начале декабря в Великобритании была обнаружена разновидность коронавируса N501Y, которая, как сообщали СМИ, имеет высокую скорость распространения - на 50-70% заразнее обычных вариантов SARS-CoV-2. При этом ученые пока не располагают данным о том, что новый штамм имеет более высокую летальность или что на него не будут действовать вакцины. Так, замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявлял, что повышенная заразность нового штамма коронавируса официально еще не подтверждена.

Тем не менее, многие страны приостановили авиасообщение с Великобританией, в том числе, Россия.