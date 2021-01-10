В РФ выявлен первый случай заражения «британским» штаммом коронавируса
В России обнаружен первый случай "британского" штамма коронавируса, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в воскресенье в эфире телеканала "Россия 1".
Его обнаружили у россиянина, вернувшегося из Великобритании.
В начале декабря в Великобритании была обнаружена разновидность коронавируса N501Y, которая, как сообщали СМИ, имеет высокую скорость распространения - на 50-70% заразнее обычных вариантов SARS-CoV-2. При этом ученые пока не располагают данным о том, что новый штамм имеет более высокую летальность или что на него не будут действовать вакцины. Так, замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявлял, что повышенная заразность нового штамма коронавируса официально еще не подтверждена.
Тем не менее, многие страны приостановили авиасообщение с Великобританией, в том числе, Россия.
Комментарии читателей Оставить комментарий
И если поживём...
При Советской власти в социалистическом СССР, когда в Москве была вспышка черной оспы, то коммунисты изолировали на карантин всех, кто в этом нуждался, всех их пролечили, всех остальных провакцинировали.
Буржуазия в капитализме действует иначе. Сначала до последнего держали открытыми границы, пока вирус не начал уже вовсю свирепствовать, потом всех посадили на карантин, закрыли границы. Когда же число заболевших стало падать (полностью не избавились от вируса, не вылечились, не провакцинировались!), то снова всех выпустили и открыли границы. Теперь оттуда тащат новый штамм вируса.
Вот объясните мне, где тут большая эффективность капитализма по сравнению с социализмом, о которой нам постоянно трубят???!!!... Я в упор не вижу эту эффективность. Есть полная капиталистическая безалаберность, разгильдяйство и головотяпство. Сидят и ловят чью-то копеечную выгоду (тех же туристических и авиационных компаний), но создают огромный ущерб во всем остальном. Полных данных об опасности нового штамма вируса они еще не знают, но границы на всякий случай для него держат открытыми. Такая вот "эффективность" буржуазии и капитализма.
открытых границ во время смертельной эпидемии. Одни значит даже из дома не выйди, а здесь вредители нам заразу завозят, от одного летуна могут пострадать более 500 человек.
это кароновирус создан специально для исполнения плана глобалистов по сокращение населения. Вспомните полтора года назад был скандал когда выкрадывали в России анализы крови и ДНК западные лаборатории. Им нужны были наши данные, наверное это для того, чтоб знать как наше население отреагирует на эти вирусы.
Это патриоты типа Бирюлёва потянулись с туманного Альбиона после новогоднего холидея.