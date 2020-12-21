Россия приостанавливает авиасообщение с Великобританией
Россия с 22 декабря на неделю приостановит авиасообщение с Великобританией, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19.
Данное ограничение было принято на фоне ухудшения эпидемиологической обстановки в Великобритании из-за распространения нового штамма коронавируса SARS-CoV-2.
В минувшее воскресенье, 20 декабря, британский Минздрав заявил, что выявленный в Соединенном Королевстве в середине декабря новый штамм коронавируса SARS-CoV-2 распространяется быстрее обычного и, по предварительным оценкам, заразнее на 71%.
В ВОЗ рассказали, что эту мутацию обнаружили также в Нидерландах и Австралии. При этом доказательств влияния нового варианта SARS-CoV-2 на смертность и заболеваемость пока нет.
Более 30 стран уже приостановили или ограничили транспортное сообщение с Великобританией. Некоторые государства, в том числе Греция и Кипр, ввели обязательный карантин для всех прибывающих из Британии авиапассажиров.
В российских регионах организовали регулярный отбор материала от больных COVID-19, все образцы поступают в референс-центр по мониторингу Роспотребнадзора.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Британские медиа-террористы, по согласованию с евроглобалистами, включили еще одну часть абсурдного коронa-театра для стада. «Новая» виртуальная мутация и еще не один попил реального бюджета на псевдо-вакцины. И так до тех пор, пока стадо не начнет понимать, что мафия его разводит как лохов.
так туда же больше на частных аеропланах и яхтах летают с "дозаправкой" в Швейцарии.
Но золото то можно туда возить?
Вторая континентальная блокада
Сколько лет на Западе кричали об изоляции России, а изолировали Англию