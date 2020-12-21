Россия приостанавливает авиасообщение с Великобританией

Россия с 22 декабря на неделю приостановит авиасообщение с Великобританией, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19.

Данное ограничение было принято на фоне ухудшения эпидемиологической обстановки в Великобритании из-за распространения нового штамма коронавируса SARS-CoV-2. 

В минувшее воскресенье, 20 декабря, британский Минздрав заявил, что выявленный в Соединенном Королевстве в середине декабря новый штамм коронавируса SARS-CoV-2 распространяется быстрее обычного и, по предварительным оценкам, заразнее на 71%.

В ВОЗ рассказали, что эту мутацию обнаружили также в Нидерландах и Австралии. При этом доказательств влияния нового варианта SARS-CoV-2 на смертность и заболеваемость пока нет.

Более 30 стран уже приостановили или ограничили транспортное сообщение с Великобританией. Некоторые государства, в том числе Греция и Кипр, ввели обязательный карантин для всех прибывающих из Британии авиапассажиров.

В российских регионах организовали регулярный отбор материала от больных COVID-19, все образцы поступают в референс-центр по мониторингу Роспотребнадзора.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 21.12.2020, 18:23
    Гость: XeX

    Британские медиа-террористы, по согласованию с евроглобалистами, включили еще одну часть абсурдного коронa-театра для стада. «Новая» виртуальная мутация и еще не один попил реального бюджета на псевдо-вакцины. И так до тех пор, пока стадо не начнет понимать, что мафия его разводит как лохов.

  2. 21.12.2020, 18:21
    Гость: Ну

    так туда же больше на частных аеропланах и яхтах летают с "дозаправкой" в Швейцарии.

  5. 21.12.2020, 17:56
    Гость: Антон Деникин

    Сколько лет на Западе кричали об изоляции России, а изолировали Англию

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