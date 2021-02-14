Ученые предупредили о риске «устаревания» вакцин от COVID-19
Мутации коронавируса могут сделать существующие препараты для профилактики COVID-19 неэффективными, заявил вакцинолог Вашингтонского университета в Сент-Луисе Майкл Кинч.
"Причина, по которым многие из нас беспокоятся, заключается не в том, что имеющиеся вакцины внезапно перестанут работать. А в том, что они постепенно устареют", — приводит его слова РИА Новости.
По словам специалиста, сейчас разработчики обладают инструментами для модернизации вакцин, однако в будущем потребуются альтернативные подходы для борьбы с новыми штаммами.
С ним согласился ведущий исследователь из Оксфордского университета Эндрю Поллард. Он отметил, что научное сообщество и фармкомпании до сих пор не знают, какие именно мутации SARS-CoV-2 могут появиться в ближайшее время.
"Мы понимаем, какие мутации происходят сейчас. Но вирус, скорее всего, продолжит изменяться под влиянием человеческого иммунитета", — подчеркнул ученый.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Спутник не стареет еще со времен СССР.
Если по простому, вакцины не помогают от вирусов, потому как те постоянно мутируют. Это было известно ещё давно. Так что, вся эта шумиха, всего лишь попытка впарить обывателю очередной фуфломицин.
все по плану.
значит та утечка из канадского правительства была Правдой..
это был План раскручивания Аферы Говида и по этому плану Сейчас должна была вбрасываться Ложь про "мутации" которые потребуют Постоянных и регулярных "вакцинаций".
одна из целей этго плана - Силовое Навязывание Биопаспортов..
Увы! Все стареет, даже Вселенная!