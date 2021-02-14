Ученые предупредили о риске «устаревания» вакцин от COVID-19

13:57 14.02.2021

Мутации коронавируса могут сделать существующие препараты для профилактики COVID-19 неэффективными, заявил вакцинолог Вашингтонского университета в Сент-Луисе Майкл Кинч.

"Причина, по которым многие из нас беспокоятся, заключается не в том, что имеющиеся вакцины внезапно перестанут работать. А в том, что они постепенно устареют", — приводит его слова РИА Новости.

По словам специалиста, сейчас разработчики обладают инструментами для модернизации вакцин, однако в будущем потребуются альтернативные подходы для борьбы с новыми штаммами.

С ним согласился ведущий исследователь из Оксфордского университета Эндрю Поллард. Он отметил, что научное сообщество и фармкомпании до сих пор не знают, какие именно мутации SARS-CoV-2 могут появиться в ближайшее время.

"Мы понимаем, какие мутации происходят сейчас. Но вирус, скорее всего, продолжит изменяться под влиянием человеческого иммунитета", — подчеркнул ученый.

