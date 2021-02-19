Лазерная коррекция зрения - новый взгляд на мир

Очки © KM.RU, Алексей Белкин

Лазерная коррекция зрения - новый взгляд на мир

Все больше людей страдают нарушениями зрения и не могут обойтись без очков или контактных линз. Лазерная коррекция зрения на сегодняшний день является лучшей альтернативой очкам и линзам. Её можно проводить у пациентов с близорукостью, дальнозоркостью и астигматизмом. Процедура не требует специальной подготовки и обеспечивает минимальный период восстановления.

 

Новейшие методы исправления дефектов зрения

Выбор метода производит врач после тщательных диагностических исследований, определяющих параметры дефекта и свойства строения глаза пациента. Одна из самых современных и наименее инвазивных — это микролинзированная коррекция зрения. Это процедура, после которой пациент может вернуться к повседневной деятельности на следующий день.

Исправление дефектов зрения с помощью лазера проводится более 20 лет. Это самый быстрый и популярный метод из доступных на рынке. Благодаря этому время пребывания в операционной сводится к минимуму. Эта технология также означает высокий уровень безопасности лечения и комфорта пациента.

 

Факты и мифы о коррекции зрения

Пациенты часто думают, что операция на таком нежном органе, как глаз, должна быть рискованной и опасной. Лазерная коррекция — это минимальный риск осложнений. Высокая безопасность связана как с использованием высококлассных аппаратов, предназначенных для лечения, так и с точной диагностикой, предшествующей коррекции, и с опытом врачей. 

Лазерное лечение - без боли и без забот

Пациентов также беспокоит инвазивность и болезненность процедуры. Боль не ощущается ни во время анестезии, ни во время процедуры. Единственный недуг после лечения — небольшое раздражение глаз в течение двух-трех часов. 

Некоторые пациенты могут испытывать сухость глаз, но обычно это временный дискомфорт. 

Улучшение остроты зрения ощущается сразу или вскоре после процедуры. В тот же день пациент возвращается домой. После лечения на следующий день пациент может: 

  • легко идти на работу, 
  • заниматься своими делами, 
  • водить машину, 
  • заниматься своим любимым видом спорта, избегая тяжелых нагрузок. 

Женщины могут накрасить глаза на следующий день после процедуры, а через месяц нарастить ресницы или сделать татуаж.

 

Лазерная коррекция зрения для всех

Больше всего сомневаются в лазерной коррекции люди с серьезными дефектами зрения, считая, что она подходит не для них. 85-90% пациентов имеют право на операцию по коррекции зрения. Лечение корректирует миопию до -10,0 диоптрий и астигматизм до 5,0 диоптрий. Беременным и кормящим женщинам необходимо дождаться окончания периода кормления перед коррекцией. С другой стороны, процедура не мешает забеременеть и не исключает естественных родов в будущем

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