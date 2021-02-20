В России впервые выявлены случаи заражения людей птичьим гриппом
В России впервые выявлены случаи инфицирования человека вирусом птичьего гриппа. Об этом сообщила в субботу глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Сегодня я хочу сообщить о важном научном открытии, которое сделали ученые научного центра "Вектор" Роспотребнадзора РФ: лабораторно подтвержден первый случай инфицирования человека вирусом гриппа А, гриппа птиц AH5N8", - цитирует Попову "Интерфакс".
Вирус был выявлен у семерых сотрудников птицефабрики на юге России, где в декабре 2020 года среди поголовья птиц зарегистрировали вспышку птичьего гриппа.
По ее словам, вирус у них протекал в легкой форме, риски были "минимизированы, дальнейшего развития ситуация не получила", переболевшие чувствуют себя хорошо. Вирус способен передаваться от птиц к человеку, от человека к человеку этот вариант вируса гриппа не передается.
Поскольку вирус обнаружен на ранней стадии, это дает время подготовиться к его возможным мутациям, когда этот грипп, возможно, сможет передаваться от человека к человеку, и подготовить тест-системы и вакцинные платформы, отметила Попова.
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ввиду эти "тряпочки", которые большинство зачем-то одевает?
Начало столетия запомнилось еще атипичной пневмонией. С ноября 2002-го по июль 2003-го погибло 774 человека, а всего заболевших было 8096.
Затем в Азии произошла вспышка птичьего гриппа, вызванная вирусом H5N1, который поражал домашнюю птицу. Вирус распространялся среди разных животных и передавался людям. С 2003 по 2009 год от этого недуга умерли 262 человека в 16 странах мира.
В прошлом веке пандемии случались каждые несколько десятков лет.
В 1957-1958-м, а затем в 1968-м по миру прокатились две волны "азиатского" гриппа, унеся от одного до четырех миллионов жизней. Но самая губительная эпидемия была в 1918-1919 году.
Испанский грипп, или "испанку", породил вирус гриппа типа А/H1N1. Причем он вовсе не из Испании — просто именно в этой стране сообщили о первых жертвах. Считается, что вирус появился в Индокитае, откуда попал в США, а там в штате Канзас уже началась эпидемия. Вместе с солдатами и рабочими во время Первой мировой войны инфекция перекочевала в Европу.
РИА НОВОСТИ
Таки пару стран уже заявили-в общественных местах появляться в респи раторе или в ДВУХ МАСКА(Чехия и Польша), а то уже одна маска не спасает.
По т/к Известия говорили.
Будто одна немедицинская нестерильная спасала...
это дает время подготовиться к его возможным мутациям, когда этот
грипп, возможно, сможет передаваться от человека к человеку, и
ПОДГОТОВИТЬ ТЕСТ-СИСТЕМЫ И ВАКЦИННЫЕ ПЛАТФОРМЫ
, отметила Попова.
Читать полностью: https://www.km.ru/zdorove/2021/02/20/rospotrebnadzor/885785-v-rossii-vpervye-vyyavleny-sluchai-zarazheniya-lyudei-ptic
Стесняюсь спросить- а восемь сотрудников от кур заразились чи шо?
Будто бы раньше у нас "птичьего гриппа" не было...не удивлюсь если вскоре мадам Попова обнаружит свиной грипп, а там и до коровьего бешенства недалеко.
В общем, прививать быдло будут раз в квартал, несогласным что-нибудь отключат. Мало нам напастей...
Жить вольною жизнью он людям не даст:
"Ковидным" фуфлом истязать продолжая,
Садист вот и "птичьим" уже угрожает...