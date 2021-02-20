В России впервые выявлены случаи заражения людей птичьим гриппом

15:32 20.02.2021

В России впервые выявлены случаи инфицирования человека вирусом птичьего гриппа. Об этом сообщила в субботу глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Сегодня я хочу сообщить о важном научном открытии, которое сделали ученые научного центра "Вектор" Роспотребнадзора РФ: лабораторно подтвержден первый случай инфицирования человека вирусом гриппа А, гриппа птиц AH5N8", - цитирует Попову "Интерфакс".

Вирус был выявлен у семерых сотрудников птицефабрики на юге России, где в декабре 2020 года среди поголовья птиц зарегистрировали вспышку птичьего гриппа.

По ее словам, вирус у них протекал в легкой форме, риски были "минимизированы, дальнейшего развития ситуация не получила", переболевшие чувствуют себя хорошо. Вирус способен передаваться от птиц к человеку, от человека к человеку этот вариант вируса гриппа не передается.

Поскольку вирус обнаружен на ранней стадии, это дает время подготовиться к его возможным мутациям, когда этот грипп, возможно, сможет передаваться от человека к человеку, и подготовить тест-системы и вакцинные платформы, отметила Попова.