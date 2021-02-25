Что такое Неврология
В отличие от врачей-психотерапевтов, которые следят за психическим состоянием пациентов, неврологи занимаются диагностикой и лечением заболеваний, связанных с проблемами в работе ЦНС. Существует много причин, по которым нервная система подвергается сбоям в работе. Неврологи изучают их и подбирают подходящие методы лечения.
Причины неврологических заболеваний
За последние годы неврологические заболевания значительно помолодели, все чаще к неврологам обращаются молодые люди и дети. Основными факторами, которые их провоцируют, являются:
- инфекционные, грибковые или вирусные заболевания, осложнения от которых затронули нервную систему;
- травмы спины, головы;
- заболевания сердечно-сосудистой системы, особенно образование тромбов и закупорка сосудов;
- наличие хронических заболеваний;
- малоподвижный образ жизни, отсутствие физической активности, вредные привычки.
При каких симптомах обращаются к неврологу
Симптомы зависят от конкретного заболевания. Основными из них являются:
- головные боли, головокружения;
- шумы в ушах, ухудшение общего состояния;
- нарушения сна и/или памяти;
- слабость в руках и ногах, судороги;
- нарушения координации действий, речи;
- онемение конечностей и другие.
Неврологи принимают с такими симптомами и детей, и взрослых https://ldcentr.ru/2011-09-19-10-51-04/nevrologiya. Они могут быть признаками таких заболеваний, как дегенеративные патологии нервной системы, сосудистые расстройства, типа ВСД и другие, невралгии, аутоиммунные недуги, поражения позвоночника и суставов.
Как проходит прием у невролога
Прием у невролога начинается со сбора анамнеза и осмотра пациента. Задача врача – оценить подвижность, осанку, симметричность конечностей, выявить нарушения координации и рефлексы мышц. Для постановки диагноза обычно назначается диагностика:
- МРТ головного мозга, позвоночника и других частей тела;
- ЭКГ;
- рентгенография;
- лабораторные исследования.
При необходимости невролог направляет пациента для консультации к смежным специалистам, это могут быть невропатолог, хирург, эндокринолог, другие врачи. После постановки диагноза пациент получает назначения. Обычно неврологические заболевания лечатся комплексно и помимо медикаментозной терапии, рекомендованы ЛФК, мануальная терапия, массажи. Также невролог дает пациенту рекомендации, касательно занятий спортом и образа жизни.
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