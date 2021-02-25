Что такое Неврология

© KM.RU, Александра Воздвиженская

Неврология – это область медицины, которая занимается лечением заболеваний, связанных с нервной системой. 

В отличие от врачей-психотерапевтов, которые следят за психическим состоянием пациентов, неврологи занимаются диагностикой и лечением заболеваний, связанных с проблемами в работе ЦНС. Существует много причин, по которым нервная система подвергается сбоям в работе. Неврологи изучают их и подбирают подходящие методы лечения.

Причины неврологических заболеваний

За последние годы неврологические заболевания значительно помолодели, все чаще к неврологам обращаются молодые люди и дети. Основными факторами, которые их провоцируют, являются:

  • инфекционные, грибковые или вирусные заболевания, осложнения от которых затронули нервную систему;
  • травмы спины, головы;
  • заболевания сердечно-сосудистой системы, особенно образование тромбов и закупорка сосудов;
  • наличие хронических заболеваний;
  • малоподвижный образ жизни, отсутствие физической активности, вредные привычки.

При каких симптомах обращаются к неврологу

Симптомы зависят от конкретного заболевания. Основными из них являются:

  • головные боли, головокружения;
  • шумы в ушах, ухудшение общего состояния;
  • нарушения сна и/или памяти;
  • слабость в руках и ногах, судороги;
  • нарушения координации действий, речи;
  • онемение конечностей и другие.

Неврологи принимают с такими симптомами и детей, и взрослых https://ldcentr.ru/2011-09-19-10-51-04/nevrologiya. Они могут быть признаками таких заболеваний, как дегенеративные патологии нервной системы, сосудистые расстройства, типа ВСД и другие, невралгии, аутоиммунные недуги, поражения позвоночника и суставов.

Как проходит прием у невролога

Прием у невролога начинается со сбора анамнеза и осмотра пациента. Задача врача – оценить подвижность, осанку, симметричность конечностей, выявить нарушения координации и рефлексы мышц. Для постановки диагноза обычно назначается диагностика:

  • МРТ головного мозга, позвоночника и других частей тела;
  • ЭКГ;
  • рентгенография;
  • лабораторные исследования.

При необходимости невролог направляет пациента для консультации к смежным специалистам, это могут быть невропатолог, хирург, эндокринолог, другие врачи. После постановки диагноза пациент получает назначения. Обычно неврологические заболевания лечатся комплексно и помимо медикаментозной терапии, рекомендованы ЛФК, мануальная терапия, массажи. Также невролог дает пациенту рекомендации, касательно занятий спортом и образа жизни.

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