Что такое Неврология

00:57 25.02.2021

Неврология – это область медицины, которая занимается лечением заболеваний, связанных с нервной системой.

В отличие от врачей-психотерапевтов, которые следят за психическим состоянием пациентов, неврологи занимаются диагностикой и лечением заболеваний, связанных с проблемами в работе ЦНС. Существует много причин, по которым нервная система подвергается сбоям в работе. Неврологи изучают их и подбирают подходящие методы лечения.

Причины неврологических заболеваний

За последние годы неврологические заболевания значительно помолодели, все чаще к неврологам обращаются молодые люди и дети. Основными факторами, которые их провоцируют, являются:

инфекционные, грибковые или вирусные заболевания, осложнения от которых затронули нервную систему;

травмы спины, головы;

заболевания сердечно-сосудистой системы, особенно образование тромбов и закупорка сосудов;

наличие хронических заболеваний;

малоподвижный образ жизни, отсутствие физической активности, вредные привычки.

При каких симптомах обращаются к неврологу

Симптомы зависят от конкретного заболевания. Основными из них являются:

головные боли, головокружения;

шумы в ушах, ухудшение общего состояния;

нарушения сна и/или памяти;

слабость в руках и ногах, судороги;

нарушения координации действий, речи;

онемение конечностей и другие.

Неврологи принимают с такими симптомами и детей, и взрослых https://ldcentr.ru/2011-09-19-10-51-04/nevrologiya. Они могут быть признаками таких заболеваний, как дегенеративные патологии нервной системы, сосудистые расстройства, типа ВСД и другие, невралгии, аутоиммунные недуги, поражения позвоночника и суставов.

Как проходит прием у невролога

Прием у невролога начинается со сбора анамнеза и осмотра пациента. Задача врача – оценить подвижность, осанку, симметричность конечностей, выявить нарушения координации и рефлексы мышц. Для постановки диагноза обычно назначается диагностика:

МРТ головного мозга, позвоночника и других частей тела;

ЭКГ;

рентгенография;

лабораторные исследования.

При необходимости невролог направляет пациента для консультации к смежным специалистам, это могут быть невропатолог, хирург, эндокринолог, другие врачи. После постановки диагноза пациент получает назначения. Обычно неврологические заболевания лечатся комплексно и помимо медикаментозной терапии, рекомендованы ЛФК, мануальная терапия, массажи. Также невролог дает пациенту рекомендации, касательно занятий спортом и образа жизни.