Обзор: Флоатинг терапия или сенсорная депривация

08:41 8.03.2021

Сейчас огромную популярность набирает новомодное явление – сенсорная депривация, которая вошла в основу флоатинг-терапии.

Впервые о сенсорной депривации заговорил нейропсихолог Джон Лилли. В начале шестидесятых годов прошлого века проводились исследования состояния людей, лишенных тактильных и сенсорных чувств, и было выяснено, что их состояние улучшалось на глазах, когда они пребывали в депривационной камере. Флоатинг – метод сенсорной депривации, суть которого заключается в том, что человеческое тело помещают в «ванну» с соленой водой по плотности равной человеческому телу. При этом мышцы не напрягаются. Так как температура воды в таком сосуде равна примерно 36 градусам, тепло и холод человеком не ощущаются; в добавок к этому у находящегося в такой камере пропадают тактильные рецепторы. Все знают про Мертвое море и его целебные свойства, однако не все люди могут себе позволить такой дорогостоящий флоатинг. Целесообразнее приобрести сертификат в спа салон «Тишина», который находится во многих крупных городах России.



Почему же сеансы сенсорной депривации стали так популярны?



У флоатинг-терапии есть множество плюсов, одним из которых является расслабление и восстановление организма. За счет «искусственной невесомости» расслабляется опорно-двигательная система, в частности, позвоночник, так как снимается напряжение в межпозвоночных дисках. Огромное влияние изоляция органов чувств оказывает на ментальную составляющую человека: корректировка сна, улучшение настроения, избавление от стресса. Люди, побывавшие на терапии сенсорной депривации сравнивают эти ощущения с дремотой, или нахождением в утробе матери. Ощущения от флоатинга сравнимы с медитативными практиками, так как именно эти две вещи позволяют добиться внутреннего баланса.



За час до сеанса в флоатинг-камере не рекомендуется пить тонизирующие напитки, такие как энергетики и кофе. Не стоит бриться и делать депиляцию меньше чем за двое суток, так как вы будете испытывать раздражение от концентрации соли в камере. Также противопоказано посещение людям с эпилепсией, сердечными проблемами (стенокардия, аритмия) и людям, страдающими отитом.



Во время терапии люди нередко засыпали. В этом нет ничего особенно, ведь ваш организм расслабляется, это даже очень хорошо. Не бойтесь утонуть или захлебнуться – это невозможно.



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