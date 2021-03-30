В Швеции переименовали вакцину AstraZeneca
Вакцина против COVID-19 англо-шведской компании AstraZeneca была переименована в Vaxzevria. Об этом сообщается на сайте Агентства медицинских продуктов Швеции.
Отмечается, что переименование препарата не повлечет других изменений, однако специалисты по вакцинации обязаны знать о переименовании, так как информация о продукте, его маркировка и упаковка будут выглядеть иначе.
Изменения в названии препарата произошли на фоне появившихся сообщений об опасных осложений после вакцинации в виде образования тромбов. Так, в Австрии у пациента был диагностирован множественный тромбоз, он скончался через 10 дней после первой прививки. Еще один пациент был госпитализирован с тромбоэмболией легочной артерии.
В связи с этим ряд стран приняли решение приостановить использование препарата. Последней страной, приостановившей использование прививки, стала Канада. Там ее перестанут применять для вакцинации людей старше 55 лет. По данным канадских специалистов, вероятность тромбоза у привившихся препаратом AstraZeneca составляет 1 к 100 тысячам.
Эксперты европейского медицинского агентства (EMA) не подтвердили, что вакцина AstraZeneca повышает общий риск тромбоэмболических осложнений. Регулятор также сообщил о ее безопасности и эффективности и отметил, что преимущества и защита населения значительно превышают связанные с препаратом возможные риски.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Можно ёрничать ,но больше всего привито населения в мире вакциной разработанной в Америке Pfizer и Англии Астра Зенекой. Россия по вакцинации населения в пятом десятке .США и Англия -лидируют по вакцинации ,а вакцина Спутник на 5м месте в мире по применению.
Эта вакцина вызывает тромбоз, это уже подтвердили в ЕС, причина тому наличие в вакцине компонента который связывает какие то RNK белки. Если у человека которому вдули эту прививку есть аллергическая реакция на этот компонент- он получает тромб и смерть.
На этом фоне "наша" вакцина "спутник V" куда привлекательнее, от мифической ковиды не спасает но и тромбов не вызывает.
Черного кабеля не отмоешь!
Так и вашу вакцину!
А вы, друзья, как ни садитесь, но в вакцинаторы вы не годитесь! Отраву как ни назови, она останется отравой!
Непроханже.
По-крайней мере в прибалтике все ждут только Спутник и немногие наци - Пфайзер.
Астрой вакцинироваться в своем сознании не будет НИКТО.