В Швеции переименовали вакцину AstraZeneca

10:38 30.03.2021

Вакцина против COVID-19 англо-шведской компании AstraZeneca была переименована в Vaxzevria. Об этом сообщается на сайте Агентства медицинских продуктов Швеции.

Отмечается, что переименование препарата не повлечет других изменений, однако специалисты по вакцинации обязаны знать о переименовании, так как информация о продукте, его маркировка и упаковка будут выглядеть иначе.

Изменения в названии препарата произошли на фоне появившихся сообщений об опасных осложений после вакцинации в виде образования тромбов. Так, в Австрии у пациента был диагностирован множественный тромбоз, он скончался через 10 дней после первой прививки. Еще один пациент был госпитализирован с тромбоэмболией легочной артерии.

В связи с этим ряд стран приняли решение приостановить использование препарата. Последней страной, приостановившей использование прививки, стала Канада. Там ее перестанут применять для вакцинации людей старше 55 лет. По данным канадских специалистов, вероятность тромбоза у привившихся препаратом AstraZeneca составляет 1 к 100 тысячам.

Эксперты европейского медицинского агентства (EMA) не подтвердили, что вакцина AstraZeneca повышает общий риск тромбоэмболических осложнений. Регулятор также сообщил о ее безопасности и эффективности и отметил, что преимущества и защита населения значительно превышают связанные с препаратом возможные риски.