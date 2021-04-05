В России ужесточат контрольное медосвидетельствование призывников

08:50 5.04.2021

В России планируется ужесточить контрольное медосвидетельствование и медосмотр на сборных пунктах при призыве на военную службу. Об этом рассказал главный военно-врачебный эксперт Минобороны РФ Андрей Дацко, пишет "Интерфакс".

По его словам, сейчас разрабатываются дополнительные изменения в Положение о военно-врачебной экспертизе с учетом новой редакции Международной классификации болезней (МКБ), которая вступит в силу в 2022 году.

"В Вооружённые силы не должны идти люди с заболеваниями, которые по каким-то причинам не были выявлены ранее в период взросления ребят", - сказал Дацко.

В настоящее время все пользуются МКБ 10-го пересмотра.

"Это фундаментальный статистический документ, влияющий на медицину в мировом масштабе. Он находит отражение и в нашем расписании болезней. В 2022 году классификация вступит в силу и мы, соответственно, будем приводить в соответствие расписание болезней. Видоизменится его содержание", - пояснил Дацко.