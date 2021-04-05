В России ужесточат контрольное медосвидетельствование призывников
В России планируется ужесточить контрольное медосвидетельствование и медосмотр на сборных пунктах при призыве на военную службу. Об этом рассказал главный военно-врачебный эксперт Минобороны РФ Андрей Дацко, пишет "Интерфакс".
По его словам, сейчас разрабатываются дополнительные изменения в Положение о военно-врачебной экспертизе с учетом новой редакции Международной классификации болезней (МКБ), которая вступит в силу в 2022 году.
"В Вооружённые силы не должны идти люди с заболеваниями, которые по каким-то причинам не были выявлены ранее в период взросления ребят", - сказал Дацко.
В настоящее время все пользуются МКБ 10-го пересмотра.
"Это фундаментальный статистический документ, влияющий на медицину в мировом масштабе. Он находит отражение и в нашем расписании болезней. В 2022 году классификация вступит в силу и мы, соответственно, будем приводить в соответствие расписание болезней. Видоизменится его содержание", - пояснил Дацко.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Отслужил, ещё в СССРе.
Видимо военные чиновники решили поднять тариф на "отмазку" от армии для сынков -мажорчиков.Радикально так сказать.
не отслужил?
Служба по призыву - это еще один налог на бедных.
Дети бизнесменов и депутатов не служат.
Есть категория молодых людей, которым служба в армии нужна, так как они связывают свою дальнейшую судьбу с силовыми структурами.
Оставьте в покое тех, кто не хочет служить.
Служил я в армии офицером (конец 90-х), заступаю в наряд на КПП, со мной смена солдат из нового призыва, у одного очки с такими линзами, что глаза из-за них смотрятся как в аниме.
Спрашиваю - что со зрением? В диоптриях со слов солдата то ли 7 то ли 8 (знак не помню, может минус, может плюс, не суть важно). С таким зрением призывать нельзя, он даже в очках пропуск человека или машины почти не видит. Но призвали, в РВК сказали "годен", комиссуют его уже из нашей части, а РВК план по призыву выполнил.
На призыв в армию этот МКБ влияния не оказывает. Для призыва есть положения, которыми как бы должен руководствоваться медперсонал РВК и призывная комиссия. И несколько лет назад эти положения были пересмотрены в сторону ухудшения здоровья призывников, которые ранее были не годны к службе, а теперь вдруг стали годны. Но фактически на многие вещи и тогда и сейчас призывные комиссии могут закрыть глаза и призвать не годного к службе человека. Или не призвать годного. И случаев таких несть числа.