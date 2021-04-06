Лавров допустил производство в России индийской вакцины от коронавируса
Министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал, что не исключает возможность производства индийской вакцины от коронавируса на территории России.
«Я не исключаю, что дальнейшее сотрудничество в этой сфере охватит и производство [индийской] вакцины на российской территории. Наверное, специалисты должны это обсуждать и исходить из максимальной эффективности такого рода взаимодействия», - цитирует его слова ТАСС.
При этом Лавров отметил, что Российский фонд прямых инвестиций уже заключает с несколькими контрагентами в Индии контракты на производство российской вакцины «Спутник V» на территории страны. Общий объем производства должен составить порядка 700-750 млн доз.
Напомним, в настоящее время Индия выпускает два вида вакцин: Covishield (местное название вакцины, разработанной AstraZeneca) и Covaxin от индийской компании Bharat Biotech.
Ранее сообщалось, что в Россию также будет поступать произведенная за рубежом вакцина «Спутник V».
Комментарии читателей Оставить комментарий
"Лавров допустил производство в России индийской вакцины от коронавируса". А не у нас ли в государственных СМИ вовсю кричали, что эффективность у этих индийских вакцин очень низкая и даже посмеивались над Украиной, которая партии этих вакцин закупила ? И что теперь ? Сами закупаем ? Может теперь над собой посмеемся ? Все это свидетельствует о том, что собственными силами мы кампанию по вакцинации населения можем провалить. Сегодня по одному из центральных каналов с гордостью сообщили, что у нас число вакцинированных приблизилось к отметке в 7 млн. человек. Ага, а сколько это в процентном отношении к населению страны ? Численность населения у нас округленно 146,5 млн человек. Получается, что в процентном отношении получили по крайней мере одну вакцину 4,78 % населения. А теперь вспомним что нам тут ВВП на днях вещал. Он пообещал, что в июне 2021 года у нас вакцинируется каждый желающий. Кто нибудь в этот треп верит с учетом темпов вакцинации в нашей стране ? Я, нет. У нас в регионе очередь на вакцинацию составляет 170 тыс человек. Каждую неделю привозят от 20 до 30 тыс. доз вакцин. А теперь посчитаем сколько надо ждать вакцинации в этой очереди. От 5 до 7 месяцев. Власти устраивают показушные акции по вакцинации населения в торговых центрах. Но это игра на публику. В годы СССР такие вопросы решались на раз. Там вакцинацию всей страны за полгода бы провели. А наши нынешние власти пулько пыль в глаза пускать могут. Бездари.
Два дня назад Путя с Дмитриевым разглагольствовали по ящику, что нашу вакцину спутник будут для нас делать в китае и других странах, т.к. у нас нет таких мощностей, чтобы обеспечить свои потребности. А лаврушкин вдруг говорит, что мы будем делать индийскую вакцину, аж 700 млн. доз, от которой все страны отказываются. Вредительство. И почему мы должны прививаться вакциной, которую сделали в китае или индийской, сделанной у нас. Еще раз убеждаюсь, что прививаться однозначно - не следует, т.к. что за бормотуху тебе вольют наши умняшки-лаврушки - очень и очень не понятно.
А про 750 миллионов доз - прочли? :)
Это для кого? :)
У нас 150 миллионов всего.. Даже если по две дозы, то менее 300 млн использовать сможем.. А еще и другие есть, и своё производство..
Испытывают какой-то Мир-19... Первые опыты были успешными..
Искать надо, на какой стадии работа..... И что там за рубежом, с их аналогами, поскольку у них мощности побольше..
Если наши разработают, то, думаю, все равно они производить будут..
Дипломатический реверанс.
Лавров про себя добавил: обязательно,..ть!