Лавров допустил производство в России индийской вакцины от коронавируса

13:35 6.04.2021

Министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал, что не исключает возможность производства индийской вакцины от коронавируса на территории России.

«Я не исключаю, что дальнейшее сотрудничество в этой сфере охватит и производство [индийской] вакцины на российской территории. Наверное, специалисты должны это обсуждать и исходить из максимальной эффективности такого рода взаимодействия», - цитирует его слова ТАСС.

При этом Лавров отметил, что Российский фонд прямых инвестиций уже заключает с несколькими контрагентами в Индии контракты на производство российской вакцины «Спутник V» на территории страны. Общий объем производства должен составить порядка 700-750 млн доз.

Напомним, в настоящее время Индия выпускает два вида вакцин: Covishield (местное название вакцины, разработанной AstraZeneca) и Covaxin от индийской компании Bharat Biotech.

Ранее сообщалось, что в Россию также будет поступать произведенная за рубежом вакцина «Спутник V».