Названы города, где реже всего покупают лекарства

Аптека

Аналитики страховой компании "Сбербанк страхование" провели исследование среди россиян о том, насколько часто они покупают лекарственные препараты в аптеках.

Всего опрос проводился в 75 городах России, пишет РБК. Согласно результатам опроса, реже всех лекарства покупают во Владикавказе и Махачкале. В этих городах только четверть опрошенных (25% и 24% соответственно) заявили, что ходят в аптеку несколько раз в месяц, еще примерно столько же опрошенных (21% и 22%) заявили, что покупают лекарства несколько раз в год, 9% заявили, что вообще не ходят в аптеку. 

Чаще всего лекарства покупают жители Барнаула, Волгограда, Вологды, Кирова, Ростова-на-Дону, Самары, Саратова, Севастополя, Симферополя. В этих городах несколько раз в месяц аптеки посещают 55% респондентов. 

Средняя российская семья тратит на лекарства в год 19,5 тысяч рублей. При этом с начала 2020 года расходы на лекарственные препараты увеличились на 36%. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 07.04.2021, 12:51
    Гость: Севастополя, Симферополя...

    Это понятно. Нервный срыв. Еще бы. Так надеялись, а счастье не пришло.

  2. 07.04.2021, 11:14
    Гость: Влад

    На Кавказе преобладает молодое население. Поэтому меньше хронических заболеваний и потребности в лекарствах.

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