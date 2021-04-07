Названы города, где реже всего покупают лекарства

10:00 7.04.2021

Аналитики страховой компании "Сбербанк страхование" провели исследование среди россиян о том, насколько часто они покупают лекарственные препараты в аптеках.

Всего опрос проводился в 75 городах России, пишет РБК. Согласно результатам опроса, реже всех лекарства покупают во Владикавказе и Махачкале. В этих городах только четверть опрошенных (25% и 24% соответственно) заявили, что ходят в аптеку несколько раз в месяц, еще примерно столько же опрошенных (21% и 22%) заявили, что покупают лекарства несколько раз в год, 9% заявили, что вообще не ходят в аптеку.

Чаще всего лекарства покупают жители Барнаула, Волгограда, Вологды, Кирова, Ростова-на-Дону, Самары, Саратова, Севастополя, Симферополя. В этих городах несколько раз в месяц аптеки посещают 55% респондентов.

Средняя российская семья тратит на лекарства в год 19,5 тысяч рублей. При этом с начала 2020 года расходы на лекарственные препараты увеличились на 36%.