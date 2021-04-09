Власти отреагировали на статью о смертях после вакцинации «Спутник V»

16:20 9.04.2021

Росздравнадзор ответил на статью издания EUobserver, в которой сообщалось, что Европейское агентство по лекарственным средствам (изучает «Спутник V» для выдачи разрешения в Европе) получило от анонимного источника в России внутренние документы Роспотребнадзора о четырех смертях после прививки.

«С начала применения, нами не зафиксировано ни одного случая летального исхода, ставшего следствием применения российских вакцин от коронавируса, а частота нежелательных реакций составляет не более 0,1%. <...> В ряде случаев, о которых писали СМИ, имело место инфицирование коронавирусом в период, предшествовавший формированию устойчивого иммунитета к возбудителю», - цитирует РБК слова главы Росздравнадзора Аллы Самойловой.

Напомним, EUobserver сообщало, что после прививки вакциной «Спутник V» в России умерли четыре человека (из них три женщины в возрасте 51, 69 и 74 лет), еще шесть получили серьезные побочные эффекты. По данным издания, четвертым умершим после приема вакцины человеком является медсестра больницы в Ульяновске.

При этом директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил РБК, что ему ничего неизвестно ни о четырех случаях смерти после вакцинации «Спутник V», ни о каких-либо других случаях смерти.

«Мы можем подтвердить, что все сообщения серьезно рассматриваются ЕМА и оцениваются», - заявляла пресс-секретарь ЕМА EUobserver, комментируя файлы Роспотребнадзора о смертях и других осложнениях. Согласно этим документам, смерти были связаны с проблемами с сердцем, легкими или уровнем сахара в крови и не были вызваны вакциной «Спутник V».

В материале даны ссылки на фотокопии трех отчетов о смертях пациентов на имя руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой.

В одном случае речь идет о женщине из Ленинградской области, которая 26 января получила первую дозу вакцины, а 2 февраля была госпитализирована с жалобами на слабость, тошноту и жажду. Тест ПЦР показал у нее заражение коронавирусом, умершая болела сахарным диабетом, осложненным кетоацидозом.

Еще один документ касается смерти женщины в Перми, получившей первую дозу прививки 1 марта, а 3 марта с симптомами слабость, одышка, температура 37,5 она умерла. Вскрытие диагностировало у нее ишемическую болезнь сердца. При этом в отчете отмечается, что из той же ампулы, что и умершая, были привиты еще 4 человека, у которых побочных явлений выявлено не было.

Третья смерть также произошла в Ленинградской области. Диагноз, указанный в документе: поствакцинальное осложнение, внезапная смерть на улице. Первый компонент прививки был введен 10 февраля, данные о дате второй прививки находятся на обороте листа, который не виден.

Шесть пациентов, которые получили осложнения, были более молодыми мужчинами и женщинами, одному из которых «всего» 25 лет. После прививки они страдали от ряда симптомов, включая затрудненное дыхание, судороги, отеки, мышечную слабость, высокое кровяное давление, головные боли, головокружение и лихорадку.

Подлинность одного из материалов Роспотребнадзора подтвердил изданию Денис Логунов, старший вирусолог НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи. «Я запросил информацию об этом деле И... получил ответ. Этот случай не является фальшивкой», - сказал он EUobserver, говоря о 51-летней женщине, которая внезапно умерла после приема второй дозы «Спутник V». «Дело было расследовано. Никакой связи с вакцинацией обнаружено не было», - добавил Логунов.

В статье говорится, что общее количество дел в просочившихся файлах является «крошечным» по сравнению с миллионами людей, которые прошли вакцинацию вакциной «Cпутник V».