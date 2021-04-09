Власти отреагировали на статью о смертях после вакцинации «Спутник V»
Росздравнадзор ответил на статью издания EUobserver, в которой сообщалось, что Европейское агентство по лекарственным средствам (изучает «Спутник V» для выдачи разрешения в Европе) получило от анонимного источника в России внутренние документы Роспотребнадзора о четырех смертях после прививки.
«С начала применения, нами не зафиксировано ни одного случая летального исхода, ставшего следствием применения российских вакцин от коронавируса, а частота нежелательных реакций составляет не более 0,1%. <...> В ряде случаев, о которых писали СМИ, имело место инфицирование коронавирусом в период, предшествовавший формированию устойчивого иммунитета к возбудителю», - цитирует РБК слова главы Росздравнадзора Аллы Самойловой.
Напомним, EUobserver сообщало, что после прививки вакциной «Спутник V» в России умерли четыре человека (из них три женщины в возрасте 51, 69 и 74 лет), еще шесть получили серьезные побочные эффекты. По данным издания, четвертым умершим после приема вакцины человеком является медсестра больницы в Ульяновске.
При этом директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил РБК, что ему ничего неизвестно ни о четырех случаях смерти после вакцинации «Спутник V», ни о каких-либо других случаях смерти.
«Мы можем подтвердить, что все сообщения серьезно рассматриваются ЕМА и оцениваются», - заявляла пресс-секретарь ЕМА EUobserver, комментируя файлы Роспотребнадзора о смертях и других осложнениях. Согласно этим документам, смерти были связаны с проблемами с сердцем, легкими или уровнем сахара в крови и не были вызваны вакциной «Спутник V».
В материале даны ссылки на фотокопии трех отчетов о смертях пациентов на имя руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой.
В одном случае речь идет о женщине из Ленинградской области, которая 26 января получила первую дозу вакцины, а 2 февраля была госпитализирована с жалобами на слабость, тошноту и жажду. Тест ПЦР показал у нее заражение коронавирусом, умершая болела сахарным диабетом, осложненным кетоацидозом.
Еще один документ касается смерти женщины в Перми, получившей первую дозу прививки 1 марта, а 3 марта с симптомами слабость, одышка, температура 37,5 она умерла. Вскрытие диагностировало у нее ишемическую болезнь сердца. При этом в отчете отмечается, что из той же ампулы, что и умершая, были привиты еще 4 человека, у которых побочных явлений выявлено не было.
Третья смерть также произошла в Ленинградской области. Диагноз, указанный в документе: поствакцинальное осложнение, внезапная смерть на улице. Первый компонент прививки был введен 10 февраля, данные о дате второй прививки находятся на обороте листа, который не виден.
Шесть пациентов, которые получили осложнения, были более молодыми мужчинами и женщинами, одному из которых «всего» 25 лет. После прививки они страдали от ряда симптомов, включая затрудненное дыхание, судороги, отеки, мышечную слабость, высокое кровяное давление, головные боли, головокружение и лихорадку.
Подлинность одного из материалов Роспотребнадзора подтвердил изданию Денис Логунов, старший вирусолог НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи. «Я запросил информацию об этом деле И... получил ответ. Этот случай не является фальшивкой», - сказал он EUobserver, говоря о 51-летней женщине, которая внезапно умерла после приема второй дозы «Спутник V». «Дело было расследовано. Никакой связи с вакцинацией обнаружено не было», - добавил Логунов.
В статье говорится, что общее количество дел в просочившихся файлах является «крошечным» по сравнению с миллионами людей, которые прошли вакцинацию вакциной «Cпутник V».
Комментарии читателей Оставить комментарий
Я полагаю что наш спутник ничем неп лучше, все одного поля ягоды, не прошедшие полностью испытания. Похоже никому это не нужно тут чисто бизнес и политика. К
На первый -второй рассчитайсь...ЩАЗ многие озабочены антителами, и как бы внушается что если не будет антител, надо прививаться.Ты не безопасен. О наличии клеточного иммунитета не упоминают.
ЩАЗ каждый суслик начинеат рассуждать об антителах т что они скоро закончатся, а маски нужны для защиты от капель.
Как им говорят по ящику, так они и считают.
Евроагенство проверило уже Аструзенеку и разрещило её, хотя от неё очень много побочек и смертей, сейчас не знают что делать, Пфайцер тоже очень много побочных эффектов и смертей, данные с марта перестали публиковать, к примеру в Германии где я живу данные о побочках поступают в один институт, но дальше он эти данные уже не публикует.
Да Джонсон и Джонсон сейчас "полоскали" в новостях насчет тромбов.
Особенно меня "умиляет" формулировка спецов по АстроЗенеке -ПОЛЬЗА ПЕРЕВЕШИВАЕТ ВРЕД. Деликатно умалчивая об отдалённых последстиях.
Наше быдло считает , если укололся и ничего, значит всё ОК.
пРедпочитает не слышать, что это не значит что не заболеешь, просто легче перенесёшь и даст Бог, не помрёшь.
, "гарантирующие", или власти, насильно заставляющие прививаться?=
Ясен пень, НИКАК и НИЧЕМ.
Просто преступная политики и пропаганда.
в СМИ СОЗНАТЕЛЬНО НАГНЕТАЮТ,
Ладно, мне просто на психику действует.
А одна тётка, нет даже 65-ти решила что надо поменьше из дома выходить, два раза в неделю выходит в Пятерочку, там 5 минут идти и на огород.Больше никуда. В автобусе ездить боится. Спрашивает когда там поменьше народу...
Другая год назад, аккурат в самоизоляцию, когда вилела встречных людей, шарахалась в кусты. Ну как в кусты, листьев тогда не было как сейчас. Просто отскакивала в сторону.
Да просто уже нет сил жить Кругом ковид-ковид, вакина-вакцуна.
Реклама в тивилизере - я уже привился, привилась, А ТЫ?
Задрали.
Как без масок и вакцин переживали оспу, чуму и холеру, и, самое главное, НАСЕЛЕНИЕ ВОССТАНАВЛИВАЛОСЬ.
Сейчас вдобавок к маскараду, изоляции, дистанции-истошные вопли РУССКИЕ ВЫМИРАЮТ.
При оспе черной, чуме , антисанитарии не вымерли, а сейчас вымирают. Тьфу!
И Онищенко переобулся на ходу.
МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Бывший главный ... первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко считает, что России никогда не следует отказываться от масочного режима. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в формате онлайн в четверг
Это должно быть элементом нашей культуры", - отметил Онищенко, отвечая на вопрос, когда Россия может отказаться от обязательного ношения масок.
Он напомнил, что маски носят жители Китая,Японии и Южной Кореи. "Чем