Сделавшие прививку пожилые москвичи получат подарочную карту на 1000 рублей
С 27 апреля в Москве стартует программа поощрения «Миллион призов» для привитых от коронавируса москвичей старшего поколения. В рамках программы они смогут получить подарочную карту на 1000 рублей или промокод на аналогичную сумму.
«Несколько дней назад я обратился к бизнесу с предложением организовать целевой сбор пожертвований на реализацию программы стимулирования вакцинации пожилых людей, для которых коронавирус представляет наибольшую угрозу. На сегодня удалось собрать достаточную сумму, чтобы запустить программу "Миллион призов". Спасибо всем, кто принял или собирается принять участие в этой акции», - написал в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.
Принять участие в программе смогут москвичи старше 60 лет, имеющие московский полис ОМС и сделавшие первую прививку от коронавируса.
Выдаваться подарочные карты будут в городских поликлиниках и на других пунктах вакцинации. Для получения промокода нужно будет пройти регистрацию на сайте ag-vmeste.ru.
Потратить деньги можно будет на приобретение товаров и услуг повседневного спроса в магазинах, аптеках и кафе – партнерах «Миллиона призов».
Комментарии читателей Оставить комментарий
Пожалуйста, не участвуйте в акции. Тысячу руб. получите, тысячу проблем со здоровьем... возможно, тоже. Не для вашего блага это делается.
Хорошие деньги, черт побери!
ВСЕ ТАМ БУДЕМ, это только начало. Свыше указание: привить 70%, а за свыше наверняка премию обещали. Начальники бюджетных организаций собирают данные кто привился.
В Чехии подавали в суд за принудительное прививание в ЕСПЧ.
Им ответили что в виду особой опасности ИНФЕКЦИИ для человечества личные свободы
роли не играют, можете их , свободы, засунуть...
булку, тьфу как пошло...
Американцы сделали еще лучше - 2 апреля, в т.н. день марихуаны, в центре Нью-Йорка всем привившимся от коронавируса раздали марихуану. Система такая: человек приносит сертификат о наличии прививки — ему за это выдают косяк. Отмечается, что вколоть можно любую из вакцин, одобренных в мире, "засчитывается" даже прививка российским "Спутником V". Акция вызвала настоящий ажиотаж у жителей Нью-Йорка: за бесплатной самокруткой пришло свыше 4 тысяч человек. Нашлись и те, кто акцию осудил: по мнению некоторых американцев, это по сути пропаганда наркотиков под прикрытием.
Если погуглите, вы найдете эту новость в российских СМИ. Но не в центральных - они не дураки писать что попало, т.к. это дискредитирует саму идею вакцинации.