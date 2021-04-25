Сделавшие прививку пожилые москвичи получат подарочную карту на 1000 рублей

12:45 25.04.2021

С 27 апреля в Москве стартует программа поощрения «Миллион призов» для привитых от коронавируса москвичей старшего поколения. В рамках программы они смогут получить подарочную карту на 1000 рублей или промокод на аналогичную сумму.

«Несколько дней назад я обратился к бизнесу с предложением организовать целевой сбор пожертвований на реализацию программы стимулирования вакцинации пожилых людей, для которых коронавирус представляет наибольшую угрозу. На сегодня удалось собрать достаточную сумму, чтобы запустить программу "Миллион призов". Спасибо всем, кто принял или собирается принять участие в этой акции», - написал в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

Принять участие в программе смогут москвичи старше 60 лет, имеющие московский полис ОМС и сделавшие первую прививку от коронавируса.

Выдаваться подарочные карты будут в городских поликлиниках и на других пунктах вакцинации. Для получения промокода нужно будет пройти регистрацию на сайте ag-vmeste.ru.

Потратить деньги можно будет на приобретение товаров и услуг повседневного спроса в магазинах, аптеках и кафе – партнерах «Миллиона призов».