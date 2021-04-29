В Чехии прекратилось изучение «Спутника V» из-за недостатка документации

12:57 29.04.2021

Директор Государственного института по контролю за лекарственными препаратами Чехии Ирена Сторова заявила, что чешский фармацевтический регулятор прекратил изучение вакцины против коронавируса «Спутник V» из-за недостатка полученной от производителя документации. Соответствующий отчет был направлен правительству республики.

«Поступившей к нам документации к "Спутнику V" недостаточно. Мы ее изучили и с соответствующими замечаниями изложили (свои выводы - прим.ред.) в отчете, направленном правительству», - сказала она.

Сообщается, что полученная чешским фармрегулятором документация по российской вакцине якобы включала «десятки страниц». При этом, по словам Сторовой, сопроводительные материалы, направляемые производителями подобных препаратов, могут содержать десятки тысяч страниц, пишет ТАСС.

Также Сторова заявила, что клинические исследования российской вакцины в Чехии не проводились и не планируются. «Никакой официальный процесс не начинался. К нам не поступала просьба провести клинические испытания», - сказала она.