В Чехии прекратилось изучение «Спутника V» из-за недостатка документации

Директор Государственного института по контролю за лекарственными препаратами Чехии Ирена Сторова заявила, что чешский фармацевтический регулятор прекратил изучение вакцины против коронавируса «Спутник V» из-за недостатка полученной от производителя документации. Соответствующий отчет был направлен правительству республики.

«Поступившей к нам документации к "Спутнику V" недостаточно. Мы ее изучили и с соответствующими замечаниями изложили (свои выводы - прим.ред.) в отчете, направленном правительству», - сказала она.

Сообщается, что полученная чешским фармрегулятором документация по российской вакцине якобы включала «десятки страниц». При этом, по словам Сторовой, сопроводительные материалы, направляемые производителями подобных препаратов, могут содержать десятки тысяч страниц, пишет ТАСС.

Также Сторова заявила, что клинические исследования российской вакцины в Чехии не проводились и не планируются. «Никакой официальный процесс не начинался. К нам не поступала просьба провести клинические испытания», - сказала она.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 29.04.2021, 22:46
    Гость: Можно или крест на Спутнике ставить, или

    не паникуйте, никто ничего не скрывает, есть ИНФО на РБК и РИА НОВОСТИ.

  2. 29.04.2021, 22:45
    Гость: ого-Президент Владимир Путин поручил

    правительству РФ заняться международными сертификатами для привитых от COVID-19. Кабмин должен до 20 января 2021 г. разработать предложения о выдаче сертификатов лицам, прошедшим вакцинацию для профилактики коронавирусной инфекции, а также о международном признании этих сертификатов. То есть сертификаты должны действовать за пределами России. Идея введения «прививочных паспортов» обсуждается давно. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявлял, что такие паспорта станут частью обычной жизни уже в 2021 году, и допустил, что на них могут быть завязаны, например, перелеты на самолетах

    АИФ 06.01.21г.

  3. 29.04.2021, 21:52
    Гость: что творится в Индии,

    а ничего что в Индии
    1 381 790 000 чел. (2021 г.)
    что является 1/6 населения Земли?

  5. 29.04.2021, 21:49
    Гость: аха-ха-разработчики подадут официальный иск в Бразилии

    а не фиг носиться со своей вакциной как кое-кто со ступой.
    заколебали ковид-ковид-Украина-Донбас-Крымнаш-вакцина-вакцина.
    Все равно в Европе (заметка о Чехии)никто не купит, коробейники .......непереводимая игра слов...

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