Операции на щитовидной железе без шрамов и повреждения голосовых нервов: уникальные возможности роботической хирургии

Заболевания щитовидной железы распространены среди мужчин и женщин. В ряде случаев они требуют удаления щитовидки или ее доли 

Традиционная операция проводится следующим образом: на шее делается надрез, через который хирург получает доступ к операционному полю. После такого вмешательства у пациента остается шрам, а в 10-20% случаев появляется осложнение в виде повреждения голосовых связок.

Частичное или полное удаление щитовидной железы применяется чаще всего при онкологии и узловых заболеваниях. Раньше пациент практически гарантированно получал неэстетичный шрам. Современные технологии позволили избежать такой проблемы.

Современная методика с применением хирургического робота Da Vinci


Инновационные технологии позволили проводить малоинвазивную операцию с применением робота-асcистента Da Vinci. Устройство дает специалисту четкое увеличенное изображение операционного поля. Хирург может при помощи робота Da Vinci совершать сверхточные действия, которые позволят избежать повреждения здоровых тканей.


Небольшой разрез (до 6 см) делается в максимально незаметной зоне – в подмышечной впадине. Механические руки робота Da Vinci проникают через него в щитовидную железу, обеспечивая контроль резекции и высокий уровень безопасности. Операцию проводит квалифицированный хирург, дистанционно управляя устройством. Четкое изображение, которое посылает робот, позволяет хирургу уверенно манипулировать инструментами и удалять долю щитовидной железы без ущерба для нервных окончаний.

Точность движений механических рук Da Vinci намного выше точности движения человеческих рук. Во-первых, исключается дрожание конечностей. Во-вторых, ширина и глубина разреза в подмышечной впадине выставляется автоматически. В-третьих, роботическая операция позволяет снизить кровопотери и повысить скорость операции.

Операция проводится за счет выверенных действий роботизированного устройства, исключающих осложнения после процедуры:

• хорошая визуализация операционного поля позволяет не затронуть вокальные нервы в ходе удаления щитовидной железы;
• риск получения инфекции или болевых ощущений после операции значительно снижается;
• паращитовидная железа не подвергается лишнему травматизму, поэтому снижается риск последствий с уменьшением количества кальция в организме.

Послеоперационный период


После удаления щитовидной железы останется шрам размером 4-6 см в подмышечной впадине — он будет незаметен. Пациент выписывается из больницы через несколько дней и возвращается к привычному образу жизни.

Преимущества операции на щитовидной железе с применением робота Da Vinci


• возможность сохранить гортанный нерв и паращитовидную железу после операции;
• вероятность изменения голоса после процедуры не более 0,5 %;
• точность и легкость доступа к операционному полю благодаря микроинструментам;
• детализация операционного поля при помощи робота в несколько раз выше, чем естественное восприятие человеческого глаза;
• положительный эстетический результат;
• уменьшение болевых ощущений после операции, так как место разреза находится в подмышечной впадине – зоне, не связанной с оперируемым органом.

Такой метод удаления щитовидной железы считается достаточно распространенным во всем мире. Инновационная методика позволила снизить риски осложнений и побочных явлений. Операции с участием робота Da Vinci могут проводиться при гинекологических, урологических, гастроэнтерологических и других заболеваниях. Они возможны не только за границей. В России такие операции проводит Европейский Медицинский центр EMC. С 2012 года в клинике используется роботическая система Da Vinci.

Что такое система Da Vinci?


Da Vinci – это самая современная на данный момент технология в области эндоскопической хирургии. В ходе процедуры специалист получает 3D-изображение операционного поля, увеличенного в 10 раз. Робот оснащен тремя руками-манипуляторами, которые могут оперировать пациента в труднодоступных для хирурга зонах. Устройство работает через мелкие проколы на коже, позволяющие проводить операцию с минимальными повреждениями. Робот оперирует не самостоятельно, им управляет квалифицированный хирург.

Почему все больше пациентов выбирают роботическую хирургию


• ювелирная точность выполнения операции;
• сокращение потери крови;
• снижение риска постоперационных осложнений;
• минимальный болевой синдром;
• быстрое восстановление после операции;
• минимальная травматизация окружающих тканей.

В клинике EMC  проводят операции квалифицированные хирурги с мировым именем из России и Западной Европы, есть специалисты из США и Франции – у российских пациентов есть возможность получить медицинскую помощь по международным стандартам на инновационном оборудовании.
 
 

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