Правительство утвердило новые правила дистанционной продажи лекарств

Российское правительство разрешило несетевым аптекам и маркетплейсам дистанционно продавать безрецептурные медикаменты, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ вносит изменения в правила выдачи разрешений на реализацию лекарств через интернет. В частности, новые требованя отменяют необходимость организациям иметь не менее десяти аптек в России, а также собственнй сайт. Организации смогут заключать договоры с владельцами агрегаторов, чтобы размещать свой товар и с их помощью вести торговлю.

При этом Мишустин подчеркнул, что при онлайн-торговле лекарствами важно не допустить роста цен и распространения контрафактной продукции.

Новый порядок продажи лекарств начнет действовать с 1 сентября 2021 года. 

Отмечается, что инициативу о дистанционной продаже нерецептурных лекарственных препаратов предложила сама отрасль. Это будет способствовать приобретению лекарств не выходя из дома.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 02.06.2021, 17:41
    Гость: личный опыт

    походу фальшака скопилось немеряно, решили утилизировать вместе с населением.

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