Правительство утвердило новые правила дистанционной продажи лекарств

11:52 2.06.2021

Российское правительство разрешило несетевым аптекам и маркетплейсам дистанционно продавать безрецептурные медикаменты, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ вносит изменения в правила выдачи разрешений на реализацию лекарств через интернет. В частности, новые требованя отменяют необходимость организациям иметь не менее десяти аптек в России, а также собственнй сайт. Организации смогут заключать договоры с владельцами агрегаторов, чтобы размещать свой товар и с их помощью вести торговлю.

При этом Мишустин подчеркнул, что при онлайн-торговле лекарствами важно не допустить роста цен и распространения контрафактной продукции.

Новый порядок продажи лекарств начнет действовать с 1 сентября 2021 года.

Отмечается, что инициативу о дистанционной продаже нерецептурных лекарственных препаратов предложила сама отрасль. Это будет способствовать приобретению лекарств не выходя из дома.