Интраоральное сканирование: инновационный метод в ортопедической стоматологии

19:00 9.06.2021

Интраоральные, или внутриротовые сканеры используют преимущественно в ортопедической стоматологии для получения достоверной съемки зубного ряда пациента и последующего создания ее трехмерной модели.

Это удобный и безопасный аналог слепочной массы, который уже оценили по достоинству многие стоматологи-ортопеды.

Хотя этой технологии уже более 30 лет (впервые подобный сканер появился в 1989 году), в российской практике этот метод только начинает набирать обороты. Мы расскажем, почему внутриротовое сканирование становится так популярно и почему вам точно захочется внедрить этот метод в свою практику.

Плюсы интраорального сканирования:

Возможность использования для пациентов с сильным рвотным рефлексом благодаря небольшой насадке. Это особенно актуально в детской стоматологии;

Нет необходимости ждать, 3D модель зубного ряда мгновенно выводится на экран;

Можно скорректировать лечение вместе с пациентом в любой момент;

Максимально простое управление, не требующее длительного обучения. Если вы прервались, специальный алгоритм продолжит сканирование в том же месте, где была сделана пауза;

Контроль качества проведения сканирования с возможностью переснять в любой момент;

Отсутствие погрешностей и идеальная точность снимка;

Безопасность и гигиеничность. Оттискная масса может испачкать одежду пациента, а при плохом исходе даже аспирировать дыхательные пути. Использование сканера полностью исключает такой риск;

Можно не бояться, что модель сломается или потеряется, как это часто случается со слепками;

Экономичность. Нет необходимости закупать расходники, вроде порошка для замешивания;

Возможность оперативного обмена снимков с коллегами благодаря специальной CAD/CAM программе.

Кроме того, существуют модели сканеров, которые способны не только делать снимки. Они могут определять цвет эмали и даже обнаруживать кариозные поражения на ранней стадии. Это делает сканер не только инструментом моделирования, а в том числе и диагностики.

Самые популярные и продвинутые на сегодняшний день модели — Medit i500 и i700, Aoralscan, 3Shape, Primescan. Стоимость варьируется от 12 000 $.

Использование интраоральных сканеров — это практично, удобно и надежно. Они поднимают статус клиники и выделяют ее среди конкурентов, а также повышают лояльность пациентов.

Подготовлено по материалам StomShop.pro