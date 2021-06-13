Британские ученые заявили о смене главных симптомов коронавируса
У пациентов с коронавирусной инфекцией изменились основные симптомы заболевания.
Согласно исследованию Королевского колледжа Лондона, новые штаммы коронавируса, в частности, дельта-вариант (так называемый индийский штамм), изменили клиническую картину COVID-19. Теперь наиболее частыми симптомами, на которые жалуются пациенты, стали головная боль, насморк и боль в горле, пишет РБК.
В то же время британская Национальная служба здравоохранения по-прежнему в качестве наиболее характерных признаков коронавирусной инфекции перечисляет высокую температуру, постоянный кашель и потерю вкуса и обоняния.
Британские ученые получили новые данные благодаря приложению ZOE, позволяющему отслеживать симптомы коронавирусной инфекции. Сильный кашель в начале пандемии был наиболее распространенным признаком болезни — он наблюдался у 46% зараженных. Но с начала мая статистика меняется в пользу головных болей и насморка.
Профессор генетической эпидемиологии Королевского колледжа Лондона Тим Спектор указал, что теперь COVID-19 все больше похож на обычную простуду. Сильнее всего это проявляется у молодых пациентов, переносящих заболевание в легкой форме.
По его словам, головная боль сейчас вышла на первое место среди симптомов COVID-19. На втором месте боль в горле, следом идут насморк и лихорадка. Кашель сейчас только на пятом месте по распространенности. А потеря обоняния теперь не входит даже в десятку самых частых признаков болезни.
В связи с этим Спектор посоветовал всем, кто считает, что простудился, сделать тест на коронавирус.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Ха, ха, ха !!!
"британские ученые" подтвердили симптомы сезонного гриппа у популяции Homo sapiens-ну что ж,молодцы,не все еще потеряно!
оленевод и его покровитель ловко перекувыркнутся в воздухе, не забыв переобуться в полёте.
Какой-то "новый" обнаружили симптом?
Накликанный "сюрприз" не тянет на сенсацию:
Он запланирован был псевдо "вакцинацией"!
Могу подтвердить. Мне тоже позвонил товарищ с работы, голос простуженный, не узнать.
На работе несколько человек даже ушли на больничный. У всех ковид отрицательный.
Симптомов не знаю, видимо сам не болел. Но небольшой кашель есть, такой какой-то внутренний. Дома ничего, а как на работу надо идти - так сразу кашель. И головная боль была вчера, наверное на фоне этого сатанинского праздника. Думаю про ухудшение погоды, похолодание, а также на изменения давления. Может похолодание в июне - это тоже будет пандемия?