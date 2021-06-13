Британские ученые заявили о смене главных симптомов коронавируса

У пациентов с коронавирусной инфекцией изменились основные симптомы заболевания. 

Согласно исследованию Королевского колледжа Лондона,  новые штаммы коронавируса, в частности, дельта-вариант (так называемый индийский штамм), изменили клиническую картину COVID-19. Теперь наиболее частыми симптомами, на которые жалуются пациенты, стали головная боль, насморк и боль в горле, пишет РБК.

В то же время британская Национальная служба здравоохранения по-прежнему в качестве наиболее характерных признаков коронавирусной инфекции перечисляет высокую температуру, постоянный кашель и потерю вкуса и обоняния.

Британские ученые получили новые данные благодаря приложению ZOE, позволяющему отслеживать симптомы коронавирусной инфекции. Сильный кашель в начале пандемии был наиболее распространенным признаком болезни — он наблюдался у 46% зараженных. Но с начала мая статистика меняется в пользу головных болей и насморка.

Профессор генетической эпидемиологии Королевского колледжа Лондона Тим Спектор указал, что теперь COVID-19 все больше похож на обычную простуду. Сильнее всего это проявляется у молодых пациентов, переносящих заболевание в легкой форме.

По его словам, головная боль сейчас вышла на первое место среди симптомов COVID-19. На втором месте боль в горле, следом идут насморк и лихорадка. Кашель сейчас только на пятом месте по распространенности. А потеря обоняния теперь не входит даже в десятку самых частых признаков болезни.

В связи с этим Спектор посоветовал всем, кто считает, что простудился, сделать тест на коронавирус. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 13.06.2021, 17:49
    Гость: ONE

    "британские ученые" подтвердили симптомы сезонного гриппа у популяции Homo sapiens-ну что ж,молодцы,не все еще потеряно!

  3. 13.06.2021, 17:23
    Гость: личный опыт

    оленевод и его покровитель ловко перекувыркнутся в воздухе, не забыв переобуться в полёте.

  4. 13.06.2021, 16:44
    Гость: Чипировали плебс и ханжески потом

    Какой-то "новый" обнаружили симптом?
    Накликанный "сюрприз" не тянет на сенсацию:
    Он запланирован был псевдо "вакцинацией"!

  5. 13.06.2021, 16:25
    Гость: Сергей

    Могу подтвердить. Мне тоже позвонил товарищ с работы, голос простуженный, не узнать.
    На работе несколько человек даже ушли на больничный. У всех ковид отрицательный.
    Симптомов не знаю, видимо сам не болел. Но небольшой кашель есть, такой какой-то внутренний. Дома ничего, а как на работу надо идти - так сразу кашель. И головная боль была вчера, наверное на фоне этого сатанинского праздника. Думаю про ухудшение погоды, похолодание, а также на изменения давления. Может похолодание в июне - это тоже будет пандемия?

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