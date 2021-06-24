22:38 24.06.2021

Медицина на данный момент – одна из самых перспективных отраслей бизнеса

Прогресс не стоит на месте, и с каждым годом появляется все больше и больше новой медицинской техники, которая способна бороться с различного уровня заболеваниями. В этой статье мы поговорим про медтехнику собственного производства от компании «ХРОНОС».

Чем занимается данная организация?

Данная компания была основана в 2009 году и по сей день производит огромное количество медтехники, такой как: облучатель лечения кожных заболеваний "УЛЬТРАМИГ"-311Р, облучатели для лечения кожных заболеваний (расчески) и облучатель лечения кожных заболеваний "УЛЬТРАМИГ"-302, рециркуляторы бактерицидных "УЛЬТРАМИГ"-312, рециркуляторы бактерицидных "УЛЬТРАМИГ"-313, голосообразующих аппаратов АГ-2000 для голоса.

Компания «ХРОНОС» разрабатывает оборудование и занимается оптовыми и розничными продажами продукции, которые предназначаются для медицинских целей. Стоит отметить, что данные приборы абсолютно безопасны и внесен в базу Росздравнадзора, их можно применять в лечебных целях на территории РФ.

Голосообразующие аппараты

Такие аппараты подходят людям, которые болели раком гортани, перенесли удаление гортани или операцию по удалению голосовых связок. Выглядит голосообразующий аппарат как небольшой портативный прибор, который ненужно устанавливать в ротовую полость. Его можно переносить в руках или прижимать к горлу.

Облучатели для лечения кожных заболеваний (расчески)

Данные приборы предназначены для лечения псориаза. Они способны излучать определенный ультрафиолет, который исходит из одной ультрафиолетовой лампы фирмы Philips. Помимо лечения псориаза, они эффективны при следующих заболеваниях – витилиго, парапсориаз, атопический псориаз, грибовидный микоз, себорейный дерматит, облысение и так далее. Основные преимущества – высокий показатель эффективности; является доказанным методом лечения.

Рециркулятор бактерицидный УЛЬТРАМИГ-312

Этот рециркулятор способен оббеззараживать воздух и способен бороться с различного рода вирусами, патогенными микроорганизмами, такими как споровые формы плесневых грибов. Основные преимущества – может быть использован в помещениях любого типа; не позволяет выйти наружу УФ-лучи.

Трахеостомические трубки

Применяются в отношении людей, которые перенесли операции на гортань – частичное или полное удаление, а также подходят тем, кто находится на искусственной вентиляции легких. Они делятся на несколько типов и зависят от состояния пациента и от способов применения.

