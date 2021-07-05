Минздрав разрешил испытывать на россиянах иностранную вакцину

"При всех имеющихся в мире противоречиях, как можно думать, что правительства сговорились? Чушь какая-то". Цитата.

Откуда образованные люди это берут? - с досадой сказал ВВП.

Между тем, от нашего имени и за нашей спиной проходили саммиты Двадцатки, где подписывались Agenda21 и Agenda2030, вот оттуда растут ноги всех сговоров, отсюда климатическая ересь и мошеннические "пандемии" ради Нового Мирового Порядка, под которым подписались все "правительства", которые беспрекословно бросились ставить эксперименты над вверенным населением - "чел-овечками".

Масс-медиа тоже разливают информационную бурду из одного котла, тиражируя ЛОЖЬ гибридного д-ра Геббельса, навязывая "вакцины" от гибридного д-ра Менгеле (Фаучи, Мурашко и т.д).

Можно менять фамилии и названия стран, но содержание статей будет одинаковым: фейк-ньюсы (pheic-news, от ВОЗ), по рецептам Джеффа Френча, озабоченного только одним: принудить КАЖДОГО жителя Земли к принятию вакцины, которая, на самом деле ни от чего не защищает, поэтому премьер-министр Израиля, где пол страны уже "вакцинировано" требует снова носить маски и угрожает новыми "мерами". Из-за якобы "нового, более смертельного и западного штамма", "завезенного" туристами (для чего и разрешали выезды за границу или массовые мероприятия (футбол и др.), чтобы потом прокручивать новые лох-дауны и бесконечные "ревакцинации" тех, кто купился на заезженную пластинку ЛЖИ! ХВАТИТ ЛЖИ!