Минздрав разрешил испытывать на россиянах иностранную вакцину
Министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что Минздрав разрешил проводить испытания иностранной вакцины от COVID-19 на жителях России.
В частности, Мантуров рассказал, что российская компания «Петровакс» запустит производство китайского препарата CanSino Biologics. Как сообщает ТАСС, Минздрав уже выдал разрешение на проведение клинических испытаний.
«Если такие испытания пройдут успешно, решение за Минздравом - допускать или не допускать вакцину к применению и в каком виде», - уточнил Мантуров.
Также он заявил, что компания «Р-Фарм» может начать испытания вакцины AstraZeneca, но в настоящее время речь идет только об экспортных поставках, а не о выпуске для внутреннего потребления.
Комментарии читателей Оставить комментарий
"При всех имеющихся в мире противоречиях, как можно думать, что правительства сговорились? Чушь какая-то". Цитата.
Откуда образованные люди это берут? - с досадой сказал ВВП.
Между тем, от нашего имени и за нашей спиной проходили саммиты Двадцатки, где подписывались Agenda21 и Agenda2030, вот оттуда растут ноги всех сговоров, отсюда климатическая ересь и мошеннические "пандемии" ради Нового Мирового Порядка, под которым подписались все "правительства", которые беспрекословно бросились ставить эксперименты над вверенным населением - "чел-овечками".
Масс-медиа тоже разливают информационную бурду из одного котла, тиражируя ЛОЖЬ гибридного д-ра Геббельса, навязывая "вакцины" от гибридного д-ра Менгеле (Фаучи, Мурашко и т.д).
Можно менять фамилии и названия стран, но содержание статей будет одинаковым: фейк-ньюсы (pheic-news, от ВОЗ), по рецептам Джеффа Френча, озабоченного только одним: принудить КАЖДОГО жителя Земли к принятию вакцины, которая, на самом деле ни от чего не защищает, поэтому премьер-министр Израиля, где пол страны уже "вакцинировано" требует снова носить маски и угрожает новыми "мерами". Из-за якобы "нового, более смертельного и западного штамма", "завезенного" туристами (для чего и разрешали выезды за границу или массовые мероприятия (футбол и др.), чтобы потом прокручивать новые лох-дауны и бесконечные "ревакцинации" тех, кто купился на заезженную пластинку ЛЖИ! ХВАТИТ ЛЖИ!
В Минздраве совсем голову потеряли? Астрозеника имеет плохую репутацию. Или Минздраву денег некуда девать?
Поэтому решено подключить иностранные "вакцины", хотя есть уже результаты "испытаний" гейтсова зелья (названия фирм Бигфармы несущественно, это все из одной бадьи разливают существа одного и того же происхождения, т.к. гендиректора, ака СЕО, как на подбор) на американских подростках, это из недавнего, на пожилых и взрослых уже все испытано. Результат: тысячи смертей, из-за тромбов или кровотечений, кровоизлияний в мозг, инсультов, инфарктов и т.д, "Ничейных" дедушек и бабушек морили в первую очередь, исключительно "ради ИХ и ОБЩЕГО блага"!
Подростки получают воспаление сердечной мышцы, это мальчики, умирают на месте от первой же дозы, и это ЗДОРОВЫЕ дети!!!
Девочка 12-ти лет стала инвалидом, потеряла память и полностью парализована! Тысячи смертей, сотни тысяч тяжёлых последствий от "вакцин", причём от ВСЕХ этих фирм, вообще побочных осложнений более 1 500 000!
Проведённое непродажными врачами исследование показало: чтобы спасти от 2 до 11 жизней, нужно погубить 4 жизни "вакцинами" и 16 человек сделать тяжёлыми инвалидами, что сводит на нет смысл "вакцин", НО т.к. цель была изначально "хорошо поработать с вакцинами и уменьшить человечество на 10-15%" (Б.Гейтс).
При этом Всемирный Банк влил в Бигфармы ещё денег, чтобы для начала хорошо проплатить агентов влияния ВО ВСЕХ СТРАНАХ, чтобы продолжали запугивать, шантажировать лишением куска хлеба, ЛОЖЬЮ лидеров, в т.ч. религиозных, давно продавших свою совесть, "учёных", "медиков", загоняли на вечную ревакцинацию... Думайте сами!
СМИ 05,07,2021
В России вакцину от коронавируса «Спутник V» начали исследовать на несовершеннолетних. Об этом сообщает депздрав Москвы.
По данным ведомства, в клинических исследованиях участвуют дети в возрасте 12 — 17 лет. «В настоящий момент оно проходит на базе двух детских больниц, первые добровольцы уже проходят медицинское обследование перед введением препарата»
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, уточнила — речь идет о Морозовской детской больнице и Детской больнице им. З.А. Башляевой. Число добровольцев — 100 (12 летних добровольцев!!!!!). Исследования продлятся год.
Народ в прошлом месяце начал высказывать недовольство проектом испытания вакцин на детях, никто не давал право властям проводить эксперименты над несовершеннолетними, которые при этом являются еще и недееспособными, а потому не имеют права подписывать соответствующее согласие, на что чиновники заявили, что согласие детей не требуется, достаточно подписать согласие родителей которые будут получить за это вознаграждение. В некоторых случаев у детей у которых нет родителей вообще никакого согласия ненужно (у подопытных мышек тоже не спрашивают согласия). Так же ходят слухи, что "добровольцы" из числа несовершеннолетних по большей част будут из неблагополучных семей.
То есть, для нашей власти просто "социальный пласт" который им не жалко.
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