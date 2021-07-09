Попова заявила, что вакцинированные не распространяют COVID-19
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде заявила, что вакцинированные люди не могут распространять COVID-19.
«Привитый человек вирус не распространяет. Если это какие-то исключительные случаи - да, может быть, но это отдельная совсем история», - сказала она.
Напомним, ранее Попова призвала привить от коронавируса всех жителей России. По ее мнению, это сделает РФ самой передовой страной в борьбе с коронавирусной инфекцией.
Комментарии читателей Оставить комментарий
"Тот, кто не владеет собой, осужден скоро попасть под власть других".
Ну чего вы хотите от ....? Она же ни в чём не разбирается, кроме как чиновьего табеля о рангах.
В этой стране жить нельзя. Или менять власть или эмиграция.
Научитесь сперва,а то туда же в большой спорт
На всех помойках,во всех шалманах,протер плечо спиртягой,и пустил по вене жижу,вы бы морковку научились хотя бы выращивать,вот о чем байден говорил посмотрим через пол года,вот откуда уши растут