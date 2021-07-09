Попова заявила, что вакцинированные не распространяют COVID-19

16:01 9.07.2021

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде заявила, что вакцинированные люди не могут распространять COVID-19.

«Привитый человек вирус не распространяет. Если это какие-то исключительные случаи - да, может быть, но это отдельная совсем история», - сказала она.

Напомним, ранее Попова призвала привить от коронавируса всех жителей России. По ее мнению, это сделает РФ самой передовой страной в борьбе с коронавирусной инфекцией.