Попова заявила, что вакцинированные не распространяют COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде заявила, что вакцинированные люди не могут распространять COVID-19.

«Привитый человек вирус не распространяет. Если это какие-то исключительные случаи - да, может быть, но это отдельная совсем история», - сказала она.

Напомним, ранее Попова призвала привить от коронавируса всех жителей России. По ее мнению, это сделает РФ самой передовой страной в борьбе с коронавирусной инфекцией.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 09.07.2021, 16:50
    Гость: chvv

    Ну чего вы хотите от ....? Она же ни в чём не разбирается, кроме как чиновьего табеля о рангах.

  5. 09.07.2021, 16:14
    Гость: На всех пеньках

    На всех помойках,во всех шалманах,протер плечо спиртягой,и пустил по вене жижу,вы бы морковку научились хотя бы выращивать,вот о чем байден говорил посмотрим через пол года,вот откуда уши растут

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