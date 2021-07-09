Попова призвала привить от коронавируса всех жителей России

11:43 9.07.2021

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала вакцинировать против COVID-19 все население России. Об этом она заявила в интервью Наиле Аскер-заде, которое глава ведомства разместила в своем Telegram-канале.

По ее словам, данный шаг сделает РФ самой передовой страной в борьбе с коронавирусной инфекцией.

«Я считаю, что нам нужно сделать несколько шагов, привить все население и претендовать на звание именно той страны, чей опыт самый передовой», — сказала глава Роспотребнадзора.

Попова отметила, что, согласно статистике, коронавирусная инфекция проявляется у двоих из 300 вакцинированных. По ее утверждению, люди могут заболеть после полного комплекса прививок, эти цифры есть в едином ресурсе Минздрава, где ведется персональный учет каждого заболевшего и привитого, однако заболевание протекает в более легкой форме.