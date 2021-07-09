Попова призвала привить от коронавируса всех жителей России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала вакцинировать против COVID-19 все население России. Об этом она заявила в интервью Наиле Аскер-заде, которое глава ведомства разместила в своем Telegram-канале.
По ее словам, данный шаг сделает РФ самой передовой страной в борьбе с коронавирусной инфекцией.
«Я считаю, что нам нужно сделать несколько шагов, привить все население и претендовать на звание именно той страны, чей опыт самый передовой», — сказала глава Роспотребнадзора.
Попова отметила, что, согласно статистике, коронавирусная инфекция проявляется у двоих из 300 вакцинированных. По ее утверждению, люди могут заболеть после полного комплекса прививок, эти цифры есть в едином ресурсе Минздрава, где ведется персональный учет каждого заболевшего и привитого, однако заболевание протекает в более легкой форме.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Позвонил коллега. Сообщил, что у них в Питере уже торгуют вполне вакционизированной водкой "Спутник (и даже не V, а уже VI), прошедшей необходимые испытания на добровольцах. Народ успешно вакционизируется. С нетерпением ждем у нас в Ц.Селе.
Тут Остапа понесло и он предложил вакцинировать 148% жителей страны и организовать в Нью Васюках всемирные игры дураков.
О чём вы? если,эту невежественную публику поставить напротив специалистов- они либо обос*утся- либо убегут, возразить что-нибудь против здравого смысла не получится. Только трясти липовой статистикой,которой предоставят истинную,а заодно предоставят статистику огромной смертности от с-с-с болезней,онкологических,туберкулеза,гепатитов и СПИДа,при том,что эти ублюдки отказывают больным людям в плановой медицинской помощи.За такие вещи надо на кол.
ее надо не проверять, а принудительно лечить.
Призываю Попову к глупостям не призывать.