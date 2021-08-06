В Думе предложили выплачивать пособие за прохождение диспансеризации

11:32 6.08.2021

Соответствующее письмо парламентарий направила на имя министра труда и социальной защиты Антона Котякова

В России предложили ввести пособие в размере десяти тысяч рублей за своевременное прохождение бесплатной плановой диспансеризации. Как сообщает RT с данным предложением выступила уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. Соответствующее письмо парламентарий направила на имя министра труда и социальной защиты Антона Котякова.

В своем предложении Волынец предлагает установить выплаты пособия один раз в три года за своевременное прохождение бесплатной полной плановой диспансеризации без пропусков.

Депутат отмечает, что современная медицина позволяет проводить раннюю диагностику опасных для жизни заболеваний, в том числе до проявления выраженных клинических симптомов. Это, в свою очередь, позволит сэкономить бюджетные средства, которые тратятся на лечение легкопредотвратимых заболеваний, а также позволит продлить активную жизнь и повысить ее качество.

Денежные же выплаты призваны "повысить внимание граждан к сохранению здоровья, регулярному прохождению медицинского обследования и формированию культуры плановой диспансеризации".

В качестве сценария реализации данной инициативы она выступила с предложением, чтобы при очередном прохождении диспансеризации на портале госуслуг граждане получали QR-коды, на основании которых один раз в три года на заявительной основе через портал они смогли бы подать заявление на выплату пособия.

Инициативу Волынец прокомментировал изданию глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его мнению это предложение неоднозначное. Так, сейчас распространенной практикой является то, что работник может пройти плановую диспансеризацию за счет работодателя, что само по себе является стимулом заботиться о здоровье.

"Если человек понимает, что ему нужно, ему предоставляются все возможности для диспансеризации. Есть медучреждения, работодатель отпускает. Человек идёт и проходит диспансеризацию. Если он не хочет, то заставлять его это делать ради галочки, чтобы только получить пособие, это не принесёт того эффекта, который должен быть", — комментирует Нилов.