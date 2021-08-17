Попова анонсировала скорое появление пятой вакцины от коронавируса в РФ

В России скоро появится пятая вакцина от коронавируса отечественной разработки. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе круглого стола «Санитарный щит страны — безопасность для граждан» в штабе «Единой России».

«В Российской Федерации… четыре российских вакцины зарегистрированы, на подходе пятая вакцина. Эта ситуация блокирует распространение вируса»,— сказала госпожа Попова.

Ранее директор центра «Вектор» Ринат Максютов предположил, что новые вакцины от коронавируса будут создавать по аналогии с вакцинами от гриппа, с несколькими независимыми штаммами, пишет «Коммерсант». По его мнению, реализовать это будет несложно. Он также рассказал, что модернизированную вакцину «ЭпиВакКорона-Н» планируется зарегистрировать в августе.

Сейчас в России зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19. Это «Спутник V» разработки Центра имени Гамалеи и ее облегченный вариант «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» новосибирского центра «Вектор», а также «КовиВак» Центра имени Чумакова.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 18.08.2021, 01:05
    Гость: Окочуренные:

    "Она вакцинировалась, чтобы жить!
    Шунина Мара Валерьевна, 47 лет. Здровая жизнерадостная женщина. Жила в Балашихе и работала там в детском саду. В связи с новым постановлением, пришлось вакцинироварться. Вакцина Спутник V была сделана в Москве, в поликлинике в р-не Ново-Косино. Через два дня стало плохо. Недомогание списали на постпривывочный синдром. Состояние ухудшалось стремительно. Слабость, предобморочное состояние, падение давления до критических параметров, полная потеря аппетита. 07.07- скорая, 30% поражение двух легких, больница, капельницы, кислород. 09.07-реанимация. 12.07-летальный исход.
    Выдано заключение: ковид, пневмония, тромбоз. Ни слова о вакцинации!!" - Близкая родственница.

  2. 18.08.2021, 00:41
    Гость: кот Матроскин

    Они настолько закусили удила, что, похоже этих людей, в том числе эту женщину с лицом гауляйтерши, остановит только что-нибудь чрезвычайное. Например, если сюда придет талибан. А те уж точно не будут заморачиваться на вакцины.

  5. 17.08.2021, 22:07
    Гость: Сергей

    Зараза такая же, как и всегда. Утяжеляют течение болезни наши танцы вокруг неё. Усли бы власти вообще ничего не делали, то не было бы ни тяжёлого течения болезни, ни повышенной смертности. Нужно позакрывать все ковид-концлагеря, убрать принуждение и снять все ограничения, перестать болтать.
    Между прочим, во многих странах (уже во многих!) так и делают, там нет истерики, и ковид воспринимается как обычное ОРВИ, лечится так же. И нет проблем!
    Возьмите ту же Украину. Там нет тестов, нет прививок, и народ никто не гоняет штрафами и принудиловкой. И что, катастрофа? Катастрофа, конечно, но совсем по другому поводу, и она ещё будет.
    Я уже не говорю про Белоруссию, где катастрофы нет и не было.
    Последние три месяца ковид вообще стал виртуальным и перебрался в телевизор. В жизни он не встречается, а СМИ бьются в истерике.
    И да, в ковид-концлагерях продолжают убивать.
    Не соглашайтесь ехать в ковид-концлагерь, оттуда в лучшем случае вернётесь инвалидом!

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