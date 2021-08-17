Попова анонсировала скорое появление пятой вакцины от коронавируса в РФ

19:29 17.08.2021

В России скоро появится пятая вакцина от коронавируса отечественной разработки. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе круглого стола «Санитарный щит страны — безопасность для граждан» в штабе «Единой России».

«В Российской Федерации… четыре российских вакцины зарегистрированы, на подходе пятая вакцина. Эта ситуация блокирует распространение вируса»,— сказала госпожа Попова.

Ранее директор центра «Вектор» Ринат Максютов предположил, что новые вакцины от коронавируса будут создавать по аналогии с вакцинами от гриппа, с несколькими независимыми штаммами, пишет «Коммерсант». По его мнению, реализовать это будет несложно. Он также рассказал, что модернизированную вакцину «ЭпиВакКорона-Н» планируется зарегистрировать в августе.

Сейчас в России зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19. Это «Спутник V» разработки Центра имени Гамалеи и ее облегченный вариант «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» новосибирского центра «Вектор», а также «КовиВак» Центра имени Чумакова.