Россиян предупредили о появлении осенью комаров - переносчиков лихорадки

16:43 30.08.2021

Роспотребнадзор предупредил о риске появления в России комаров — переносчиков лихорадки Западного Нила. Для этого сложатся благоприятные погодные условия — теплая и затяжная осень с обильными осадками.

Специалисты рекомендуют носить плотную одежду, использовать защитные средства для кожи и не допускать скопления воды в емкостях на дачных участках, пишет РИА Новости.

Советник директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев в связи с этим предупреждением заявил агентству, что никаких оснований для опасений нет. Он пояснил, что инфекцию переносят в основном комары, которые предпочитают жаркую погоду и размножаются преимущественно летом. Малеев добавил, что на территории России, если и встречаются, то единичные случаи заболевания, которые не влияют на общую эпидемиологическую ситуацию.

Лихорадка Западного Нила — природно-очаговая инфекционная болезнь, протекающая у человека с симптомами общей интоксикации; в тяжелых случаях (1-5%) — с поражением центральной нервной системы (менингит, менингоэнцефалит, острый вялый паралич). В России регистрируется преимущественно на территории европейской части страны, более 80% случаев — в регионах Южного федерального округа.