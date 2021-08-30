Россиян предупредили о появлении осенью комаров - переносчиков лихорадки
Роспотребнадзор предупредил о риске появления в России комаров — переносчиков лихорадки Западного Нила. Для этого сложатся благоприятные погодные условия — теплая и затяжная осень с обильными осадками.
Специалисты рекомендуют носить плотную одежду, использовать защитные средства для кожи и не допускать скопления воды в емкостях на дачных участках, пишет РИА Новости.
Советник директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев в связи с этим предупреждением заявил агентству, что никаких оснований для опасений нет. Он пояснил, что инфекцию переносят в основном комары, которые предпочитают жаркую погоду и размножаются преимущественно летом. Малеев добавил, что на территории России, если и встречаются, то единичные случаи заболевания, которые не влияют на общую эпидемиологическую ситуацию.
Лихорадка Западного Нила — природно-очаговая инфекционная болезнь, протекающая у человека с симптомами общей интоксикации; в тяжелых случаях (1-5%) — с поражением центральной нервной системы (менингит, менингоэнцефалит, острый вялый паралич). В России регистрируется преимущественно на территории европейской части страны, более 80% случаев — в регионах Южного федерального округа.
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Судя по всему, всевластители от реформ решили завакцинировать население до полного вымирания, после чего завезти в России те самые 30-40 млн., которые необходимы "для обслуживания трубы".
Ну да, билл гейтс говорил об этом, в его лаборатории уже давно над этим работают, всё идёт по плану, "вакцины" от коронавирусы это лишь начало. Кто до сих пор не понял в чём дело почитайте надпись на "Скижалях Джорджии", там и по русски написано.
Давно.
"Что они ни делают,
Не идут дела..." (с)Г.Казадоев
обрабатывать салоны самолетов при вылете из Египта аэрозолями против комаров?
Комары так далеко сами не могут залететь.
Лихорадка в тех странах была всегда. Но в России ее не было, хотя до пандемии туда летали самолеты, ходили корабли ииездили фуры постоянно.
Сейчас количество рейсов, в самолеты в которые могли залететь зараженные комары, сократилось в разы, а вероятность заразиться лихорадкой появилась.
Средняя продолжительность жизни самки С. p. pipiens f. molestus в значительной степени зависит от температуры. В лабораторных условиях (в подвалах такие наблюдения не проводились), на углеводном питании при 25 °C самки живут в среднем 43 дня, при +20 °С — 57 дней, а при +10…+15 °С — 114—119 дней; в случае отсутствия питания продолжительность жизни сильно сокращается. Продолжительность жизни самцов во всех случаях намного меньше, так при +25 °C она составляет всего 19 дней.