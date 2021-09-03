В России возник дефицит жизненно важного лекарства от детской эпилепсии

07:55 3.09.2021

В России зафиксирован дефицит противоэпилептического препарата «Суксилеп» (международное непатентованное наименование этосуксимид) производства немецкой компании Мите ГМБХ Арцнаймиттель. Данный препарат применяется для купирования приступов эпилепсии у детей и входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств (ЖНВЛП), сообщает РБК.

Как рассказали изданию представители благотворительных фондов «Предание» и «Верное направление», в настоящее время получено 192 обращения о потребности в препарате. В основном обращения касаются именно «Суксилепа», однако родители детей жалуются также на отсутствие двух других препаратов от эпилепсии — «Заронтина» и «Петнидана» (в обоих действующее вещество этосуксимид) — оба препарата на сегодняшний день не имеют регистрации в России по данным госреестра лекарственных средств.

Отсутствие в розничной продаже «Суксилепа» также подтвердили представители аптечных сетей.

По словам врачей, этосуксимид проблематично заменить другим противосудорожным препаратом. Лекарство применяется при так называмой абсансной эпилепсии у детей. Он предотвращает развитие опасного состояния, когда пациент на время замирает и не реагирует на раздражители. При этом он не дает большого количества побочных эффектов. Пропуск приема лекарства ведет к увеличению или возобновлению приступов, поэтому детям необходимо получать его ежедневно.

«Ребенку в зависимости от веса нужно от одной до пяти-шести таблеток в сутки, таким образом, в год дети нуждаются в нескольких десятках упаковок лекарства. В большинстве случаев абсансная эпилепсия доброкачественная — ребенок имеет шанс на полное выздоровление», — отмечают медики.

Представители Минздрава РФ заявили, что знают о сложившейся ситуации. В ведомстве добавили, что общая потребность в препарате по всей России составляет порядка 24 тыс. упаковок. В Росздравнадзоре РБК заявили, что в 2021 году в России препараты с действующим веществом этосуксимид не поступали в гражданский оборот вовсе. В марте этого года Мите ГМБХ Арцнаймиттель проинформировала ведомство о приостановке поставок «Суксилепа» в Россию.

В свою очередь, Минпромторг получил информацию о риске дефицита данного препарата в мае 2021 года.

По данным АО «Фармимэкс», которое занимается поставками «Суксилепа» на территорию России, их прекращение было вызвано невозможностью перерегистрировать предельную отпускную цену производителя, которая на тот момент составляла 1 699 руб., и была нерентабельна. Цена на «Суксилеп» была перерегистрирована в июле и зафиксирована на уровне 2242 руб. В Минпромторге отметили, что совместно с Минздравом и «Фармимэкс» предпринимают меры для оперативного ввоза в Россию «Суксилепа» и прорабатывают вопрос возобновления поставок с учетом новой цены.