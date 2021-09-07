Главврач Коммунарки назвал предполагаемый срок четвертой волны коронавируса
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что четвертая волна коронавируса может начаться с конца сентября - начала октября.
«Мы находимся на пороге сезонной вспышки заболеваемости, характерной не только для ковида. Я говорю про грипп и прочие ОРВИ. Совпадение определенных факторов - сезон, возвращение из отпусков и начало учебного года - может создавать предпосылки для напряжения этой ситуации в конце сентября - начале октября», - заявил он в интервью порталу E1.
Также Проценко считает, что единственный эффективный способ «научиться жить» с коронавирусом - вакцинироваться.
Ранее он также заявлял, что ситуация с коронавирусом осенью будет зависеть от поведения граждан. «Если позиция людей будет пассивная, то очевидно, что у нас опять будет работа и разворачивание дополнительных коек», - отмечал Проценко.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Готов поспорить, что он, если жив будет, и о тридцатой и о пятидесятой волне будет заявлять. Это уже сумасшествие. Оно, как известно, тоже заразное.
Закончатся выборы, займемся короной.
"Если позиция людей будет пассивная, то очевидно, что у нас опять будет работа..." Трудно понять, что имел ввиду врач.
Ну этак любой может напророчить. Ты умник скажи куда СПИД делся вместе с куриными и свиными гриппами. А если доить пальмы и пичкать овощи и фруктами разными химикатами и антибиотиками.. то любая прививка не спасет иммунитет и гнилые потроха.
На море постоянно волны, но люди купаются, плавают лодки и корабли, и пока еще там живет рыба и морские животные вопреки всем нефтепродуктам, мусору и ядохимикатом.