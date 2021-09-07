Главврач Коммунарки назвал предполагаемый срок четвертой волны коронавируса

16:57 7.09.2021

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что четвертая волна коронавируса может начаться с конца сентября - начала октября.

«Мы находимся на пороге сезонной вспышки заболеваемости, характерной не только для ковида. Я говорю про грипп и прочие ОРВИ. Совпадение определенных факторов - сезон, возвращение из отпусков и начало учебного года - может создавать предпосылки для напряжения этой ситуации в конце сентября - начале октября», - заявил он в интервью порталу E1.

Также Проценко считает, что единственный эффективный способ «научиться жить» с коронавирусом - вакцинироваться.

Ранее он также заявлял, что ситуация с коронавирусом осенью будет зависеть от поведения граждан. «Если позиция людей будет пассивная, то очевидно, что у нас опять будет работа и разворачивание дополнительных коек», - отмечал Проценко.