Главврач Коммунарки назвал предполагаемый срок четвертой волны коронавируса

Денис Проценко

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что четвертая волна коронавируса может начаться с конца сентября - начала октября.

«Мы находимся на пороге сезонной вспышки заболеваемости, характерной не только для ковида. Я говорю про грипп и прочие ОРВИ. Совпадение определенных факторов - сезон, возвращение из отпусков и начало учебного года - может создавать предпосылки для напряжения этой ситуации в конце сентября - начале октября», - заявил он в интервью порталу E1.

Также Проценко считает, что единственный эффективный способ «научиться жить» с коронавирусом - вакцинироваться.

Ранее он также заявлял, что ситуация с коронавирусом осенью будет зависеть от поведения граждан. «Если позиция людей будет пассивная, то очевидно, что у нас опять будет работа и разворачивание дополнительных коек», - отмечал Проценко.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 07.09.2021, 23:46
    Гость: Александр

    Готов поспорить, что он, если жив будет, и о тридцатой и о пятидесятой волне будет заявлять. Это уже сумасшествие. Оно, как известно, тоже заразное.

  3. 07.09.2021, 22:20
    Гость: ситуация будет зависеть от поведения граждан

    "Если позиция людей будет пассивная, то очевидно, что у нас опять будет работа..." Трудно понять, что имел ввиду врач.

  4. 07.09.2021, 22:03
    Гость: ага

    Ну этак любой может напророчить. Ты умник скажи куда СПИД делся вместе с куриными и свиными гриппами. А если доить пальмы и пичкать овощи и фруктами разными химикатами и антибиотиками.. то любая прививка не спасет иммунитет и гнилые потроха.

  5. 07.09.2021, 21:54
    Гость: Фома

    На море постоянно волны, но люди купаются, плавают лодки и корабли, и пока еще там живет рыба и морские животные вопреки всем нефтепродуктам, мусору и ядохимикатом.

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