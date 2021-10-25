Минздрав утвердил форму сертификата о вакцинации

Минздрав утвердил форму сертификата о вакцинации от COVID-19. Соответствующий приказ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Приказ вступает в силу с 8 ноября.

Сертификаты, которые жители России получили до этой даты, должны быть автоматически переоформлены на портале «Госуслуг» до 1 марта 2022 года.

Утвержденная форма сертификата имеет две страницы. На первой странице в верхнем углу будет располагаться QR-код.

Сертификат будет формироваться на «Госуслугах» в электронном виде на русском и английском языках не позднее чем через три дня после прохождения вакцинации. Получить его можно будет и в бумажном виде, например, в МФЦ.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 25.10.2021, 23:33
    Гость: Вот так: не получит кто "сертификат",

    Отверженный, жизни тот будет не рад!
    На свет не родиться бы лучше изгою:
    Неколотый жижею, волком он взвоет!

  2. 25.10.2021, 23:11
    Гость: Цитаты

    "Исследования ученых показывают, что спайковый белок вакцины может перемещаться из места инъекции и накапливаться в органах и тканях, включая костный мозг, селезенку,надпочечники, яичники. До этого предполагалось, что новые вакцины будут вести себя как традиционные вакцины. Мы думали,что спайковый белок был отличным антигеном-мишенью, но не знали, что сам спайковый был токсином и патогенным белком.
    Таким образом, прививая людей, мы непреднамеренно прививали им токсин.Мы совершили ошибку." - Б.Бридл вирусный иммунолог университета Гвельфа в Онтарио о результатах исследования вакцинации новыми мРНК-вакцинами от КВ-19.
    "Согласно полученным данным, новые вакцины могут вызвать отсроченный эффект, который проявится только через годы. Под действием вакцины, которая вводит человеку новый генетический материал, белок в теле человека может принимать патологическую конфигурацию, вызывая хронические дегенеративные неврологические и не только, заболевания." - это из статьи иммунолога Д.Б.Классена в журнале Microbiology & Infections Diseases

Выбор читателей
«Зачем Берлин делит жертв блокады Ленинграда на сорта? Чем может ответить Россия?»
Путин: Капитализм себя исчерпал. Но это, похоже, не о России
Путин: Капитализм себя исчерпал. Но это, похоже, не о России
Московский Кремль © KM.RU, Илья Шабардин
Куда идут русские и не пора ли создавать RLM?
МВД объявило в розыск Савельева, передавшего видеозаписи пыток заключенных
Избранное
«Его нужно было сделать борцом за справедливость, сраженным коварным врагом, но чудесным образом избежавшим погибели»
«Виноваты участники программы»: у специалистов, поднимающих село, отбирают субсидии
«Выдачу covid-паспортов в мире контролирует внук Геббельса»
Как влияет медитация на иммунитет?
Кипелов вспомнил о пророссийской пословице сербов
«Дагестанский прыжок» и его последствия
«Живое общение станет роскошью»: студенты потребовали снижения платы за дистанционное обучение
Новая Госдума не доработает до конца?
«Диванные войска»: молодежь России осталась глуха к истинному патриотизму
«Рыбный день» – очередной повод посмеяться над СССР
А если «обнулить» еще и Госдуму?