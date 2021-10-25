22:22 25.10.2021

Минздрав утвердил форму сертификата о вакцинации от COVID-19. Соответствующий приказ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Приказ вступает в силу с 8 ноября.

Сертификаты, которые жители России получили до этой даты, должны быть автоматически переоформлены на портале «Госуслуг» до 1 марта 2022 года.

Утвержденная форма сертификата имеет две страницы. На первой странице в верхнем углу будет располагаться QR-код.

Сертификат будет формироваться на «Госуслугах» в электронном виде на русском и английском языках не позднее чем через три дня после прохождения вакцинации. Получить его можно будет и в бумажном виде, например, в МФЦ.