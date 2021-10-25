Минздрав утвердил форму сертификата о вакцинации
Минздрав утвердил форму сертификата о вакцинации от COVID-19. Соответствующий приказ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Приказ вступает в силу с 8 ноября.
Сертификаты, которые жители России получили до этой даты, должны быть автоматически переоформлены на портале «Госуслуг» до 1 марта 2022 года.
Утвержденная форма сертификата имеет две страницы. На первой странице в верхнем углу будет располагаться QR-код.
Сертификат будет формироваться на «Госуслугах» в электронном виде на русском и английском языках не позднее чем через три дня после прохождения вакцинации. Получить его можно будет и в бумажном виде, например, в МФЦ.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Отверженный, жизни тот будет не рад!
На свет не родиться бы лучше изгою:
Неколотый жижею, волком он взвоет!
"Исследования ученых показывают, что спайковый белок вакцины может перемещаться из места инъекции и накапливаться в органах и тканях, включая костный мозг, селезенку,надпочечники, яичники. До этого предполагалось, что новые вакцины будут вести себя как традиционные вакцины. Мы думали,что спайковый белок был отличным антигеном-мишенью, но не знали, что сам спайковый был токсином и патогенным белком.
Таким образом, прививая людей, мы непреднамеренно прививали им токсин.Мы совершили ошибку." - Б.Бридл вирусный иммунолог университета Гвельфа в Онтарио о результатах исследования вакцинации новыми мРНК-вакцинами от КВ-19.
"Согласно полученным данным, новые вакцины могут вызвать отсроченный эффект, который проявится только через годы. Под действием вакцины, которая вводит человеку новый генетический материал, белок в теле человека может принимать патологическую конфигурацию, вызывая хронические дегенеративные неврологические и не только, заболевания." - это из статьи иммунолога Д.Б.Классена в журнале Microbiology & Infections Diseases