В России разрабатывают пробиотическую вакцину от COVID-19

21:30 4.11.2021

Российские ученые совместно со специалистами Минобороны РФ разрабатывают пробиотическую вакцину от коронавируса.

«Учеными петербургского Института экспериментальной медицины совместно со специалистами одного из ведущих медицинских центров министерства обороны России успешно ведутся доклинические испытания новой пробиотической, так называемой "кефирной вакцины"», - рассказал госсекретарь Союзного государства РФ и Белоруссии Дмитрий Мезенцев.

По его словам, белорусская сторона может подключиться к этой работе. Белорусские специалисты уже ознакомлены с данными исследованиями, сообщает «Интефакс».

Мезенцев также отметил, что работа может получить статус программы Союзного государства «с готовностью полного финансирования из союзного бюджета».