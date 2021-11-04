В России разрабатывают пробиотическую вакцину от COVID-19
Российские ученые совместно со специалистами Минобороны РФ разрабатывают пробиотическую вакцину от коронавируса.
«Учеными петербургского Института экспериментальной медицины совместно со специалистами одного из ведущих медицинских центров министерства обороны России успешно ведутся доклинические испытания новой пробиотической, так называемой "кефирной вакцины"», - рассказал госсекретарь Союзного государства РФ и Белоруссии Дмитрий Мезенцев.
По его словам, белорусская сторона может подключиться к этой работе. Белорусские специалисты уже ознакомлены с данными исследованиями, сообщает «Интефакс».
Мезенцев также отметил, что работа может получить статус программы Союзного государства «с готовностью полного финансирования из союзного бюджета».
Комментарии читателей Оставить комментарий
Вакцинку создать - это как два пальца ... а минобороны так себя дисредитирует
Нетрезвый провизор смотрел телевизор,
А после, растроган до слёз,
Кому-то в бокале цианистый калий
Заместо микстуры поднёс...
Вадим фон Шефнер
Про финансирование из госбюджета можно ответить только фразой из художественного произведения классиков
-"Пилите,Шура,пилите!"
А вообще это какая уже будет по счету вакцина?
Одно только радует,хорошо хоть Гинцбурга к этому не подпустили.
Пусть для начала покажут патогенез этого вируса, объективно, в академическом формате.
Понятно, что на пальцах, красноречием, выпучиванием глаз, показать патогенез COVID-19 не получится. Вытаскивается еще один туз из рукава.
Неужели они думают, что до такой степени оскотинили и довели до неведения народ, что и тут "заканает" (выражаясь их языком).
"В споре рождается истина".
для получения пробиотической версии вакцины нужен стабильный штамм вируса,а поскольку,вирус быстро мутирует-получить действенную вакцину не получится.
если нечем заняться-обратите внимание на циклы мутаций и период "скачка".