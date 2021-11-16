Россияне примут участие в испытании нового американского препарата от COVID
Американская фармкомпания Pfizer получила разрешение Росздравнадзора на проведение в России клинических испытаний эффективности препарата ингибитор протеазы+ритонавир для профилактики COVID-19, пишут Ведомости со ссылкой на государственный реестр лекарственных средств.
Препарат будет исследоваться среди людей старше 18 лет, контактировавших в домашних условиях с пациентами с симптоматическими проявлениями коронавируса. В испытаниях, которые будут проводиться в ряде государственных и частных медучреждений в Подмосковье, Санкт-Петербурге, Смоленске, Барнауле и других городах, примут участие 90 человек.
Ингибитор протеазы+ритонавир – это препарат Paxlovid, разработанный американской компанией как для профилактики коронавирусной инфекции, так и для непосредственно лечения пациентов с высоким и средним риском тяжелого течения болезни.
Испытания Paxlovid в России продлятся до марта 2023 года.
Комментарии читателей Оставить комментарий
воистину, как прав оказался Бернард Шоу - "Два процента людей думают. Три процента людей думают, что они думают. Остальные девяносто пять процентов людей скорее УМРУТ, чем просто ПОПЫТАЮТСЯ думать"
знакомый, перебравшийся в США и устроившийся в банк на работу - сортировка почтовых отправлений, он командовал двумя мексиканцами, а его начальником был негр. Такая вот субординация.
В госпитале в Бостоне, США, на плакате с надписью о проводящийся там "вакцинации" ниже приписано: "Не забудьте оформить донорство органов своих детей".
Все по Киссинджеру, который заявил, что когда все овцы примут вакцину "для общего блага", игра будет закончена, дальше примут все, в том числе донорство органов своих детей. Такой пробный шар прокатили в этой клинике.
Трибунал уже заслужили все эти радетели об "общем благе", что демагогия и ложь!
Вполне логично, на оккупированной территории подопытные кролики дешевле.
Сбылась мечта крымчан, и жителей Донбасса!!!!