Россияне примут участие в испытании нового американского препарата от COVID

11:57 16.11.2021

Американская фармкомпания Pfizer получила разрешение Росздравнадзора на проведение в России клинических испытаний эффективности препарата ингибитор протеазы+ритонавир для профилактики COVID-19, пишут Ведомости со ссылкой на государственный реестр лекарственных средств.

Препарат будет исследоваться среди людей старше 18 лет, контактировавших в домашних условиях с пациентами с симптоматическими проявлениями коронавируса. В испытаниях, которые будут проводиться в ряде государственных и частных медучреждений в Подмосковье, Санкт-Петербурге, Смоленске, Барнауле и других городах, примут участие 90 человек.

Ингибитор протеазы+ритонавир – это препарат Paxlovid, разработанный американской компанией как для профилактики коронавирусной инфекции, так и для непосредственно лечения пациентов с высоким и средним риском тяжелого течения болезни.

Испытания Paxlovid в России продлятся до марта 2023 года.