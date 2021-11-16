Россияне примут участие в испытании нового американского препарата от COVID

Американская фармкомпания Pfizer получила разрешение Росздравнадзора на проведение в России клинических испытаний эффективности препарата ингибитор протеазы+ритонавир для профилактики COVID-19, пишут Ведомости со ссылкой на государственный реестр лекарственных средств.

Препарат будет исследоваться среди людей старше 18 лет, контактировавших в домашних условиях с пациентами с симптоматическими проявлениями коронавируса. В испытаниях, которые будут проводиться в ряде государственных и частных медучреждений в Подмосковье, Санкт-Петербурге, Смоленске, Барнауле и других городах, примут участие 90 человек.

Ингибитор протеазы+ритонавир – это препарат Paxlovid, разработанный американской компанией как для профилактики коронавирусной инфекции, так и для непосредственно лечения пациентов с высоким и средним риском тяжелого течения болезни. 

Испытания Paxlovid в России продлятся до марта 2023 года.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 16.11.2021, 18:41
    Гость: нетолерантный

    воистину, как прав оказался Бернард Шоу - "Два процента людей думают. Три процента людей думают, что они думают. Остальные девяносто пять процентов людей скорее УМРУТ, чем просто ПОПЫТАЮТСЯ думать"

  2. 16.11.2021, 17:47
    Гость: Как рассказывал один

    знакомый, перебравшийся в США и устроившийся в банк на работу - сортировка почтовых отправлений, он командовал двумя мексиканцами, а его начальником был негр. Такая вот субординация.

  3. 16.11.2021, 17:44
    Гость: Кстати об органах

    В госпитале в Бостоне, США, на плакате с надписью о проводящийся там "вакцинации" ниже приписано: "Не забудьте оформить донорство органов своих детей".

    Все по Киссинджеру, который заявил, что когда все овцы примут вакцину "для общего блага", игра будет закончена, дальше примут все, в том числе донорство органов своих детей. Такой пробный шар прокатили в этой клинике.

    Трибунал уже заслужили все эти радетели об "общем благе", что демагогия и ложь!

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