Минздрав включил в календарь профилактических прививок вакцинацию от ковида
Министр здравоохранения Михаил Мурашко утвердил национальный календарь профилактических прививок и календарь прививок по эпидемиологическим показаниям, в том числе и против коронавируса.
Приказ Минздрава и приложения к нему опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно документу, к приоритету первого уровня вакцинации против коронавирусной инфекции, отнесли следующие категории:
—граждане в возрасте 60 лет и старше;
—взрослые, работающие в медицинской, образовательной и социальной сферах;
—лица, проживающие в социальных учреждениях;
—страдающие хроническими заболеваниями, в том числе бронхолегочной, сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом и ожирением;
—жители городов с населением миллион человек и более.
В документе отмечается, что прививать против коронавируса детей в возрасте от 12 до 17 лет включительно можно только добровольно — по письменному заявлению одного из родителей или законного представителя.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Кто в стране главный инагент, так как действует по указания ВОЗ, которая является организацией США,(основной % её капитала принадлежит Америке или её гражданам).
Не ценят свой народ. Разве можно прививать старого человека с сердечно-сосудистой патологией?
ВОЗ "обнулил" всех ранее переболевших и "привитых" ,очередной "штепсель"заражает всех подряд!Люди будте бдительны и здоровы!
И в чём новость? Вакцинация от ковида в календаре прививок существует с 27.12.2020, а 20.02.2021 ее отредактировали и тоже самое сделали сейчас добавив несовершеннолетних.
Во всем мире люди за работу берутся. А у этих дальше праздник.
В СССР врачам платили за работу только тогда, когда небыло на участке больных. А сейчас ваше горе - наше счастье.