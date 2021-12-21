Минздрав включил в календарь профилактических прививок вакцинацию от ковида

Министр здравоохранения Михаил Мурашко утвердил национальный календарь профилактических прививок и календарь прививок по эпидемиологическим показаниям, в том числе и против коронавируса.

Приказ Минздрава и приложения к нему опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, к приоритету первого уровня вакцинации против коронавирусной инфекции, отнесли следующие категории:
—граждане в возрасте 60 лет и старше;
—взрослые, работающие в медицинской, образовательной и социальной сферах;
—лица, проживающие в социальных учреждениях;
—страдающие хроническими заболеваниями, в том числе бронхолегочной, сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом и ожирением;
—жители городов с населением миллион человек и более.

В документе отмечается, что прививать против коронавируса детей в возрасте от 12 до 17 лет включительно можно только добровольно — по письменному заявлению одного из родителей или законного представителя.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 21.12.2021, 13:02
    Гость: Вот

    Кто в стране главный инагент, так как действует по указания ВОЗ, которая является организацией США,(основной % её капитала принадлежит Америке или её гражданам).

  2. 21.12.2021, 12:38
    Гость: Совсем

    Не ценят свой народ. Разве можно прививать старого человека с сердечно-сосудистой патологией?

  3. 21.12.2021, 11:23
    Гость: шаман

    ВОЗ "обнулил" всех ранее переболевших и "привитых" ,очередной "штепсель"заражает всех подряд!Люди будте бдительны и здоровы!

  4. 21.12.2021, 10:42
    Гость: Константин

    И в чём новость? Вакцинация от ковида в календаре прививок существует с 27.12.2020, а 20.02.2021 ее отредактировали и тоже самое сделали сейчас добавив несовершеннолетних.

  5. 21.12.2021, 10:12
    Гость: Мир перевернулся

    Во всем мире люди за работу берутся. А у этих дальше праздник.
    В СССР врачам платили за работу только тогда, когда небыло на участке больных. А сейчас ваше горе - наше счастье.

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