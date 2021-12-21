Минздрав включил в календарь профилактических прививок вакцинацию от ковида

08:40 21.12.2021

Министр здравоохранения Михаил Мурашко утвердил национальный календарь профилактических прививок и календарь прививок по эпидемиологическим показаниям, в том числе и против коронавируса.

Приказ Минздрава и приложения к нему опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, к приоритету первого уровня вакцинации против коронавирусной инфекции, отнесли следующие категории:

—граждане в возрасте 60 лет и старше;

—взрослые, работающие в медицинской, образовательной и социальной сферах;

—лица, проживающие в социальных учреждениях;

—страдающие хроническими заболеваниями, в том числе бронхолегочной, сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом и ожирением;

—жители городов с населением миллион человек и более.

В документе отмечается, что прививать против коронавируса детей в возрасте от 12 до 17 лет включительно можно только добровольно — по письменному заявлению одного из родителей или законного представителя.