На юге Франции обнаружили новый штамм коронавируса
Специалисты из Института инфекционных заболеваний в Марселе (IHU) обнаружили у жителей города новый штамм коронавируса, пишет РИА Новости со ссылкой на данные исследования, опубликованные на портале препринтов научных статей в области медицины MedRxiv.
По словам ученых, у 12 человек тесты на определение мутаций, связанных с вариантами коронавируса, показали "нетипичную комбинацию".
Новый вариант вируса получил обозначение B.1.640.2. Впервые его выявили в ноябре у человека, вернувшегося из Камеруна. Анализ генома обнаружил 46 мутаций, уточняют исследователи.
"Таким образом, паттерн мутаций генома указывает на новый вариант, который мы назвали "IHU" (отсылая к названию нашего университета)", — пишут ученые.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Так обнаружили или создали?
Боязно,однако!
Не все кто-то просто сдохнет!
Ситуацию в мире сегодня можно описать одной строкой, перефразируя анекдот:
Мыши грызли кактус, плакали но продолжали колоться. Колются, колются, а он блин мутирует и мутирует.
Чернь поголовно закрывать под домашний аремт без всяких заморочек, вроде решений суда - можно, а границы закрывать - нельзя, возмутятся господа, это же не чернь покорная...