На юге Франции обнаружили новый штамм коронавируса

Специалисты из Института инфекционных заболеваний в Марселе (IHU) обнаружили у жителей города новый штамм коронавируса, пишет РИА Новости со ссылкой на данные исследования, опубликованные на портале препринтов научных статей в области медицины MedRxiv.

По словам ученых, у 12 человек тесты на определение мутаций, связанных с вариантами коронавируса, показали "нетипичную комбинацию".

Новый вариант вируса получил обозначение B.1.640.2. Впервые его выявили в ноябре у человека, вернувшегося из Камеруна. Анализ генома обнаружил 46 мутаций, уточняют исследователи.

"Таким образом, паттерн мутаций генома указывает на новый вариант, который мы назвали "IHU" (отсылая к названию нашего университета)", — пишут ученые.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  4. 04.01.2022, 16:27
    Гость: Русский

    Ситуацию в мире сегодня можно описать одной строкой, перефразируя анекдот:
    Мыши грызли кактус, плакали но продолжали колоться. Колются, колются, а он блин мутирует и мутирует.

  5. 04.01.2022, 15:59
    Гость: нельзя закрывать границы!

    Чернь поголовно закрывать под домашний аремт без всяких заморочек, вроде решений суда - можно, а границы закрывать - нельзя, возмутятся господа, это же не чернь покорная...

Все комментарии (27)
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