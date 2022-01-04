На юге Франции обнаружили новый штамм коронавируса

12:12 4.01.2022

Специалисты из Института инфекционных заболеваний в Марселе (IHU) обнаружили у жителей города новый штамм коронавируса, пишет РИА Новости со ссылкой на данные исследования, опубликованные на портале препринтов научных статей в области медицины MedRxiv.

По словам ученых, у 12 человек тесты на определение мутаций, связанных с вариантами коронавируса, показали "нетипичную комбинацию".

Новый вариант вируса получил обозначение B.1.640.2. Впервые его выявили в ноябре у человека, вернувшегося из Камеруна. Анализ генома обнаружил 46 мутаций, уточняют исследователи.

"Таким образом, паттерн мутаций генома указывает на новый вариант, который мы назвали "IHU" (отсылая к названию нашего университета)", — пишут ученые.