В Антарктиде вакцинированные бельгийские полярники заболели COVID-19
Сотрудники бельгийской научно-исследовательской станции «Принцесса Элизабет» в Антарктиде заразились коронавирусом, несмотря на то, что ранее они все прошли полный курс вакцинации, пишет Gazeta.ru со ссылкой на телеканал BBC.
Всего за две недели в декабре 2021 года коронавирусом заразились как минимум 16 из 25 работников полярной станции, которая работает в Антарктиде с 2009 года.
О том, каким именно штаммом коронавируса заразились полярники, не сообщается.
Впервые коронавирус у работников «Принцессы Элизабет» обнаружили 14 декабря. Заболевших поместили на карантин, но это не помогло остановить распространение вируса.
По информации телеканала, в настоящий момент на бельгийской станции работают двое врачей, которые следят за состоянием заболевших. Отмечается, что пока распространение коронавируса не прекратится, станция не сможет принимать новых сотрудников.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Они и от распространения не защищают, как выяснилось!
Тогда, спращивается, нахрена их колоть насильно?!
Т.е. даже не удастся списать даже на запрет посещения общественных мест после 23:00. Или... Именно на это и спишут? Запутались полярнички без смены дня и ночи, нарушили запрет на сборы после 23:00...
Да какая разница фашиваксерам, на что списывать провалы их бреда про то, что 60, 80, 90 или даже 100% уколотых остановят ковидлу?
Без ежедневной и ежечасной демонстрации кукарекодов не работают. Вот показывали бы полярники друг другу кукарекоды - и злобный вирус бежал бы в страхе!
Им нужно 100% пткорное население.
Заболеваемость чуть более 50%, такая же, как в обычной, не уколотой семье, в случае заражения одного из членов семьи...
Очередное подтверждение тому, что "вакцинация" на распространение болезни не влияет НИКАК!
Овценация и кукарезация - самоцель, доказано натурными испытаниями даже в идеальном, 100% уколотом сообществе.