В Антарктиде вакцинированные бельгийские полярники заболели COVID-19

16:30 4.01.2022

Сотрудники бельгийской научно-исследовательской станции «Принцесса Элизабет» в Антарктиде заразились коронавирусом, несмотря на то, что ранее они все прошли полный курс вакцинации, пишет Gazeta.ru со ссылкой на телеканал BBC.

Всего за две недели в декабре 2021 года коронавирусом заразились как минимум 16 из 25 работников полярной станции, которая работает в Антарктиде с 2009 года.

О том, каким именно штаммом коронавируса заразились полярники, не сообщается.

Впервые коронавирус у работников «Принцессы Элизабет» обнаружили 14 декабря. Заболевших поместили на карантин, но это не помогло остановить распространение вируса.

По информации телеканала, в настоящий момент на бельгийской станции работают двое врачей, которые следят за состоянием заболевших. Отмечается, что пока распространение коронавируса не прекратится, станция не сможет принимать новых сотрудников.