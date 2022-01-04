В Антарктиде вакцинированные бельгийские полярники заболели COVID-19

Сотрудники бельгийской научно-исследовательской станции «Принцесса Элизабет» в Антарктиде заразились коронавирусом, несмотря на то, что ранее они все прошли полный курс вакцинации, пишет Gazeta.ru со ссылкой на телеканал BBC.

Всего за две недели в декабре 2021 года коронавирусом заразились как минимум 16 из 25 работников полярной станции, которая работает в Антарктиде с 2009 года. 

О том, каким именно штаммом коронавируса заразились полярники, не сообщается.

Впервые коронавирус у работников «Принцессы Элизабет» обнаружили 14 декабря. Заболевших поместили на карантин, но это не помогло остановить распространение вируса.

По информации телеканала, в настоящий момент на бельгийской станции работают двое врачей, которые следят за состоянием заболевших. Отмечается, что пока распространение коронавируса не прекратится, станция не сможет принимать новых сотрудников.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 05.01.2022, 00:28
    Гость: Вакцины не защищают от заболевания

    Они и от распространения не защищают, как выяснилось!
    Тогда, спращивается, нахрена их колоть насильно?!

  2. 05.01.2022, 00:25
    Гость: самое обидное, что в Анктартиде сейчас полярный день

    Т.е. даже не удастся списать даже на запрет посещения общественных мест после 23:00. Или... Именно на это и спишут? Запутались полярнички без смены дня и ночи, нарушили запрет на сборы после 23:00...
    Да какая разница фашиваксерам, на что списывать провалы их бреда про то, что 60, 80, 90 или даже 100% уколотых остановят ковидлу?

  3. 05.01.2022, 00:08
    Гость: только то, что "прививки"

    Без ежедневной и ежечасной демонстрации кукарекодов не работают. Вот показывали бы полярники друг другу кукарекоды - и злобный вирус бежал бы в страхе!

  5. 04.01.2022, 23:46
    Гость: т.е. у 100% уколотых

    Заболеваемость чуть более 50%, такая же, как в обычной, не уколотой семье, в случае заражения одного из членов семьи...
    Очередное подтверждение тому, что "вакцинация" на распространение болезни не влияет НИКАК!
    Овценация и кукарезация - самоцель, доказано натурными испытаниями даже в идеальном, 100% уколотом сообществе.

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