Гинцбург: «омикрон» не станет выходом из пандемии, вакцинация неизбежна

14:30 23.01.2022

Штамм "омикрон" не станет выходом из пандемии коронавируса, так как из-за его быстрого распространения увеличивается вероятность появления более опасной мутации. Об этом "Интерфаксу" заявил директор центра им. Гамалеи России, академик РАН Александр Гинцбург, отвечая на вопрос, сможет ли "омикрон" помочь нам выйти из пандемии, учитывая темпы прироста инфицированности населения.

"Для того, чтобы этого не происходило, надо за полгода - опять, в сотый раз повторяю и всем надоел, но тем не менее - всю страну, 75-80% (населения - ред.) накрыть вакциной "Спутник", которая на данный момент защищает", - отметил ученый.

Гинцбург пояснил, что в противном случае нельзя гарантировать, что не появится новый, более опасный штамм.

По мнению ученого, пока охват вакцинацией недостаточный. По состоянию на 21 января уровень коллективного иммунитета в России составлял 64,4%.

"И самое главное - не просто охват, а темпы вакцинации. Охват должен быть сопряжен с темпами вакцинации. Вакцинацию надо смотреть за шесть месяцев, как правильно нам говорит министерство здравоохранения", - сказал Гинцбург.

Также ученый заявил об отсутствии данных о госпитализации привитых вакциной "Спутник" со штаммом коронавируса "омикрон".

"Наши лабораторные данные подтверждают очень даже неплохую эффективность "Спутника V" к штамму "омикрон". Кроме того, во всяком случае, судя по заявлениям некоторых главных врачей, которые я слышал, госпитализаций с вакциной "Спутник" нет, соответственно, смертей и тяжелых случаев тоже", - сказал Гинцбург.