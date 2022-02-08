Гинцбург заявил об отсутствии побочных эффектов при вакцинации подростков

© KM.RU, Александра Воздвиженская

Руководитель Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил об отсутствии каких-либо побочных эффектов по результатам вакцинации "Спутником М" порядка 10 тысяч подростков.

По его словам, "можно говорить, что вакцина показала свою безопасность при широком применении на подростках". Он также отметил необходимость наращивания темпов вакцинации от коронавируса не только взрослых, но и детей, пишет "Интерфакс".

Ранее Гинцбург говорил, что привить от COVID-19 нужно 70-80% детей. Он также отмечал, что вакцина "Спутник" для детей 6-11 лет может стать доступна уже весной 2022 года.

Для вакцинации против коронавируса детей от 6 месяцев до 6 лет может быть использован назальный препарат. Центр имени Гамалеи уже начал клинические испытания такой формы вакцины, которые могут продлиться 2,5-3 месяца. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 08.02.2022, 19:38
    Гость: Коллега Гинцбурга

    Иудам, предавших через вашего президента ельцина СССР, обвиняющих всех и вся что им мало денег( пенсии, зарплаты, выросли цены на все).
    Бросьте в меня камень, кому не нужны деньги.
    Воют тут, что денег им мало.

  2. 08.02.2022, 19:29
    Гость: Ленивый

    А зачем вакцинировать подростков, если за нынешний осенне-зимний период переболели уже почти все?! Ну не нужна переболевшему вакцина! Когда уже эти, из института Бармалеев, успокоятся?!

  3. 08.02.2022, 18:37
    Гость: Павел__

    Доктор менгеле от зависти рыдает! Ему и не снилось - свои эксперименты на людях всего мира проводить...

  4. 08.02.2022, 18:03
    Гость: Проходя

    Заявил, заявил, надоели уже эти заявления. Никто побочки регистрировать не будет. А он всё заявляет.

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