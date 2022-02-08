Гинцбург заявил об отсутствии побочных эффектов при вакцинации подростков

12:22 8.02.2022

Руководитель Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил об отсутствии каких-либо побочных эффектов по результатам вакцинации "Спутником М" порядка 10 тысяч подростков.

По его словам, "можно говорить, что вакцина показала свою безопасность при широком применении на подростках". Он также отметил необходимость наращивания темпов вакцинации от коронавируса не только взрослых, но и детей, пишет "Интерфакс".

Ранее Гинцбург говорил, что привить от COVID-19 нужно 70-80% детей. Он также отмечал, что вакцина "Спутник" для детей 6-11 лет может стать доступна уже весной 2022 года.

Для вакцинации против коронавируса детей от 6 месяцев до 6 лет может быть использован назальный препарат. Центр имени Гамалеи уже начал клинические испытания такой формы вакцины, которые могут продлиться 2,5-3 месяца.