Гинцбург допустил применение интраназальной вакцины для детей до шести лет

Девочка

Директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург допустил, что для вакцинации против коронавируса детей от шести месяцев до шести лет может быть использован интраназальный препарат.

"Дети с шести месяцев до шести лет: не исключаем, что это будет интраназальная вакцина", - сказал он в эфире телеканала "Россия-1".

Гинцбург также добавил, что Центр им. Н.Ф. Гамалеи начал клинические испытания назальной формы вакцины. "Надеемся, что в течение 2,5-3 месяцев эти исследования закончатся", - приводит его слова ТАСС.

Ранее в Москве началась кампания по вакцинации детей в возрасте от 12 до 17 лет от коронавирусной инфекции препаратом «Спутник М». Пройти вакцинацию можно в 13 центрах на базе городских детских поликлиник. Вакцинация проводится только при наличии письменного заявления от родителя или законного представителя.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 07.02.2022, 03:27
    Гость: Евгений В.

    ""Врачей вредителей Россия уже проходила, поняла и посадила в ГУЛАГ.
    После этого В СССР были полностью забыты многие страшные эпидемии, часть болезней и была создана лучшая система здравоохранения. Люди стали верить врачам. Сейчас властные сатанисты уничтожили эту систему полностью. Вот и выходит, что мир может спасти только модернизированный ГУЛАГ.

  2. 07.02.2022, 02:33
    Гость: "зачем вакцинация, если дети спонтанно выздоравливают"

    Именно затем. Чтобы не выздоравливали.

  4. 07.02.2022, 00:06
    Гость: Алевтина

    Ни одна адекватная мать не согласится,чтобы над ее дитём человеконенавистники проводили опыты... Матери,если не Вы,то кто защитит Ваших детей?! Сейчас не советские времена,к сожалению,государству никакого дела нет ни до Ваших детей,ни до Вас. Как скажет клан Ротшильдов,так и будет. Так что Вы сами должны думать своей головой: делать Вашим детям(и Вам самим)экспериментальные "вакцины" или нет.

  5. 06.02.2022, 23:41
    Гость: Андрей Хабаровский

    Какой-же это центр им. Гамалеи?Это уже отряд 731 издание 2.0 им сиро исии.

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