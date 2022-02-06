Гинцбург допустил применение интраназальной вакцины для детей до шести лет

17:45 6.02.2022

Директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург допустил, что для вакцинации против коронавируса детей от шести месяцев до шести лет может быть использован интраназальный препарат.

"Дети с шести месяцев до шести лет: не исключаем, что это будет интраназальная вакцина", - сказал он в эфире телеканала "Россия-1".

Гинцбург также добавил, что Центр им. Н.Ф. Гамалеи начал клинические испытания назальной формы вакцины. "Надеемся, что в течение 2,5-3 месяцев эти исследования закончатся", - приводит его слова ТАСС.

Ранее в Москве началась кампания по вакцинации детей в возрасте от 12 до 17 лет от коронавирусной инфекции препаратом «Спутник М». Пройти вакцинацию можно в 13 центрах на базе городских детских поликлиник. Вакцинация проводится только при наличии письменного заявления от родителя или законного представителя.