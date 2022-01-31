В Москве началась вакцинация детей от коронавируса

13:10 31.01.2022

В Москве началась кампания по вакцинации детей в возрасте от 12 до 17 лет от коронавирусной инфекции препаратом «Спутник М».

Пройти вакцинацию можно в 13 центрах на базе городских детских поликлиник. По заявлениям пресс-службы столичной мэрии, вакцинация является добровольной и бесплатной.

«Вакцинация проводится только при наличии письменного заявления от родителя или законного представителя и добровольного информированного согласия на медицинское вмешательство. Перед прививкой ребенка осмотрит врач-педиатр. После введения препарата подросток должен находиться под наблюдением медиков в течение получаса. В единичных случаях могут быть незначительные реакции на вакцину: небольшое повышение температуры, слабость, боль в месте инъекции. Но все они длятся непродолжительное время, до суток», - говорится в сообщении.

Противопоказаниями являются обострение хронических заболеваний, острые инфекционные заболевания (например, симптомы простуды), участие в клиническом исследовании вакцины от COVID-19, наличие прививок против других инфекционных заболеваний в последние 30 дней.

«Спутник М» - меньшая дозировка взрослой двухкомпонентной вакцины «Спутник V» (одна пятая часть). Она состоит из двух компонентов, которые необходимо вводить с интервалом в 21 день.