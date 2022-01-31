В Москве началась вакцинация детей от коронавируса
В Москве началась кампания по вакцинации детей в возрасте от 12 до 17 лет от коронавирусной инфекции препаратом «Спутник М».
Пройти вакцинацию можно в 13 центрах на базе городских детских поликлиник. По заявлениям пресс-службы столичной мэрии, вакцинация является добровольной и бесплатной.
«Вакцинация проводится только при наличии письменного заявления от родителя или законного представителя и добровольного информированного согласия на медицинское вмешательство. Перед прививкой ребенка осмотрит врач-педиатр. После введения препарата подросток должен находиться под наблюдением медиков в течение получаса. В единичных случаях могут быть незначительные реакции на вакцину: небольшое повышение температуры, слабость, боль в месте инъекции. Но все они длятся непродолжительное время, до суток», - говорится в сообщении.
Противопоказаниями являются обострение хронических заболеваний, острые инфекционные заболевания (например, симптомы простуды), участие в клиническом исследовании вакцины от COVID-19, наличие прививок против других инфекционных заболеваний в последние 30 дней.
«Спутник М» - меньшая дозировка взрослой двухкомпонентной вакцины «Спутник V» (одна пятая часть). Она состоит из двух компонентов, которые необходимо вводить с интервалом в 21 день.
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от коронавируса для детей от 6 лет
Клинические испытания детской вакцины от коронавирусной инфекции начнутся приблизительно через 18–20 дней.
Life
Испытания назальной вакцины против COVID-19 закончатся в России в течение 2-2,5 месяца, сообщил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала «Россия 24
».
Ямал-Медиа
Сейчас в Москве проходит бесплатная вакцинация подростков от коронавируса.
Телеканал 360°
Вакцина состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день.
Так мне за кого порадоваться? За другие страны, что у них ещё хуже, или за РФ, в том, что тут почти как там?
в других странах ещё хлестче.
В Чили жОстко штрафуют за отсутствие маски например.
отправит ребенка на эту .....
в 13 центрах -чертова дюжина ((