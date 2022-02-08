Минздрав разрешил выдавать QR-коды по результатам теста на антитела

17:54 8.02.2022

Минздрав опубликовал приказ, согласно которому с 21 февраля QR-код можно будет получить по результатам теста на антитела к коронавирусу.

Сообщается, что сертификат, содержащий сведения о положительных результатах теста на антитела, «формируется однократно при наличии на Едином портале указанных сведений» в течение трех календарных дней со дня подачи соответствующего заявления.

В сертификате будут графы, в которые будет вноситься информация о номере записи на портале госуслуг, дате проведения исследования, методе исследования, наименовании производителя использованного медицинского изделия, а также медицинской организации, которая проводила тестирование. Данные о титре антител указываться не будут.

QR-код будет действовать в течение шести месяцев с даты получения результатов теста. При этом повторный выпуск такого сертификата не предусмотрен, сообщает РБК.