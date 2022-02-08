Минздрав разрешил выдавать QR-коды по результатам теста на антитела
Минздрав опубликовал приказ, согласно которому с 21 февраля QR-код можно будет получить по результатам теста на антитела к коронавирусу.
Сообщается, что сертификат, содержащий сведения о положительных результатах теста на антитела, «формируется однократно при наличии на Едином портале указанных сведений» в течение трех календарных дней со дня подачи соответствующего заявления.
В сертификате будут графы, в которые будет вноситься информация о номере записи на портале госуслуг, дате проведения исследования, методе исследования, наименовании производителя использованного медицинского изделия, а также медицинской организации, которая проводила тестирование. Данные о титре антител указываться не будут.
QR-код будет действовать в течение шести месяцев с даты получения результатов теста. При этом повторный выпуск такого сертификата не предусмотрен, сообщает РБК.
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А это не в радость. 8 фев – РИА Новости. Требований к уровню антител к коронавирусу для получения сертификата нет, достаточно, чтобы антитела были, заявил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Ранее сообщалось, что QR-код с 21 февраля в России можно будет получить по результатам теста на антитела. «Требований к уровню антител не устанавливается — достаточно их наличие в организме», — сказал Кузнецов.
вовсе прикрывать весь этот цирк с кукарекодами.
Минздрав опубликовал приказ, согласно которому с 21 февраля QR-код можно будет получить по результатам теста на антитела к коронавирусу.
Сообщается, что сертификат, содержащий сведения о положительных результатах теста на антитела, «формируется однок
Читать полностью: https://www.km.ru/zdorove/2022/02/08/ministerstvo-zdravookhraneniya-rf/895095-minzdrav-razreshil-vydavat-qr-kody-po-re
В то время, когда многие страны снимаютт ьограничения и отказываются от сегрегации, "НАШИ" россиянские упорно стремятся ВСЕХ ОбКУКАРЕКАТЬ.
Любите родину, мать вашу!