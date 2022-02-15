Гинцбург: привитые «Спутником» кормящие матери передают младенцам антитела
Кормящая грудью женщина, привитая вакцинами от коронавируса «Спутник V» и «Спутник Лайт», может передать их новорождённому. Об этом в интервью газете The Manila Times заявил глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. Он посоветовал беременным вакцинироваться на 22-й неделе.
«Мы настоятельно рекомендуем всем пройти вакцинацию («Спутником»), потому что тогда новорождённый в возрасте от нуля до шести месяцев будет защищён как минимум от заражения тяжёлыми случаями коронавируса с молоком привитой матери», — приводит слова учёного News.ru.
Также он рассказал, что клинические испытания демонcтрируют эффективность этих вакцин и на других cроках беременности.
Накануне глава Минздрава Михаил Мурашко порекомендовал сделать прививку от коронавируса беременным женщинам. По его словам, они подвержены большему риску в случае заражения «омикрон»-штаммом.
О допуске «Спутника V» к вакцинации беременных Минздрав объявил 25 июня 2021 года. Всего через несколько дней инструкцию к вакцине обновили. Теперь там указано, что делать прививку при беременности стоит женщинам из групп высокого риска, например, больным сахарным диабетом, отмечает BFM. То есть только в тех случаях, когда «ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода».
Комментарии читателей Оставить комментарий
Кормящий Гинзбург всем передаёт антитела! 100% гарантия.
Как обещали взоррррвааать смольный?
"Носится со своими антителами, как ДУРАК с писаной торбой". Правильно и по смыслу, и по содержанию.
Снимай намордники и кукареку коды.
Сколько можно? ТВ имеет на сегодняшний день самую большую силу психологического и психотропного воздействие на граждан, во много раз более сильное, чем все остальные СМИ, хотя бы в следствии своей самой легкой доступности. Интернет людям менее доступен. В РФ правительству принадлежит только "Россия 1", "Россия-24", "Культура" и "Карусель", остальные или смешанные или полностью частные. Я давно подозреваю, что телевидением руководят настоящие враги России. Например: почему граждане перестали верить власти по информации о вирусе и прививках? Это на много процентов заслуга ТВ, в частности реклама вакцины Гинцбургом. Неужели все во власти настолько тупые, что не замечают очевидного? Тоже самое касается и всех остальных каналов. Для меня лично самым отвратительным и вредным каналом является Первый канал, рассадник провокаций и пошлости.