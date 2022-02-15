Гинцбург: привитые «Спутником» кормящие матери передают младенцам антитела

14:11 15.02.2022

Кормящая грудью женщина, привитая вакцинами от коронавируса «Спутник V» и «Спутник Лайт», может передать их новорождённому. Об этом в интервью газете The Manila Times заявил глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. Он посоветовал беременным вакцинироваться на 22-й неделе.

«Мы настоятельно рекомендуем всем пройти вакцинацию («Спутником»), потому что тогда новорождённый в возрасте от нуля до шести месяцев будет защищён как минимум от заражения тяжёлыми случаями коронавируса с молоком привитой матери», — приводит слова учёного News.ru.

Также он рассказал, что клинические испытания демонcтрируют эффективность этих вакцин и на других cроках беременности.

Накануне глава Минздрава Михаил Мурашко порекомендовал сделать прививку от коронавируса беременным женщинам. По его словам, они подвержены большему риску в случае заражения «омикрон»-штаммом.

О допуске «Спутника V» к вакцинации беременных Минздрав объявил 25 июня 2021 года. Всего через несколько дней инструкцию к вакцине обновили. Теперь там указано, что делать прививку при беременности стоит женщинам из групп высокого риска, например, больным сахарным диабетом, отмечает BFM. То есть только в тех случаях, когда «ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода».