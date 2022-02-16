В Москве для испытания «Спутника М» не нашлось детей 6-11 лет без антител

14:25 16.02.2022

Центр имени Гамалеи не смог найти в Москве детей в возрасте от 6 до 11 лет, которые ни разу не сталкивались бы с коронавирусом COVID-19, сообщил "Интерфаксу" директор центра, академик РАН Александр Гинцбург.

"Есть проблема. Когда мы начали первый предскрининг этой возрастной группы детей, то детей отрицательных по антителам к COVID-19 просто-таки нет в этой возрастной группе. Потому что это сейчас фон в этой популяции детишек по антителам. Невозможно найти тех, кто не сталкивался с коронавирусом. Были идеи искать их где-нибудь подальше от Москвы, от больших городов, но, сами понимаете, организационно это просто-таки нереалистично", - приводит агентство его слова.

В связи с этим в протокол клинических исследований приходится вносить изменения. "Поэтому мы сейчас срочно подаем поправку к нашему протоколу, надеюсь, нам быстро дадут разрешение на то, что нижняя граница по антителам будет не ноль, а, по крайней мере, 100 международных единиц - BAU (единицы связывающих антител - ред.). Это низкий показатель, но тем не менее", - сообщил ученый.

Несмотря на эту проблему, исследование, в котором примут участие 2 200 добровольцев, начнется в запланированные сроки. Гинцбург напомнил, что разрешение от Минздрава на испытание "Спутника М" от Минздрава получено. Деньги, выделенные на его проведение, уже поступили в центр.

По словам ученого, вакцина от коронавируса "Спутник" может стать доступна для вакцинации детей от 6 до 11 лет уже этой весной.