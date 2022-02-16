В Москве для испытания «Спутника М» не нашлось детей 6-11 лет без антител

Дети

Центр имени Гамалеи не смог найти в Москве детей в возрасте от 6 до 11 лет, которые ни разу не сталкивались бы с коронавирусом COVID-19, сообщил "Интерфаксу" директор центра, академик РАН Александр Гинцбург.

"Есть проблема. Когда мы начали первый предскрининг этой возрастной группы детей, то детей отрицательных по антителам к COVID-19 просто-таки нет в этой возрастной группе. Потому что это сейчас фон в этой популяции детишек по антителам. Невозможно найти тех, кто не сталкивался с коронавирусом. Были идеи искать их где-нибудь подальше от Москвы, от больших городов, но, сами понимаете, организационно это просто-таки нереалистично", - приводит агентство его слова.

В связи с этим в протокол клинических исследований приходится вносить изменения. "Поэтому мы сейчас срочно подаем поправку к нашему протоколу, надеюсь, нам быстро дадут разрешение на то, что нижняя граница по антителам будет не ноль, а, по крайней мере, 100 международных единиц - BAU (единицы связывающих антител - ред.). Это низкий показатель, но тем не менее", - сообщил ученый.

Несмотря на эту проблему, исследование, в котором примут участие 2 200 добровольцев, начнется в запланированные сроки. Гинцбург напомнил, что разрешение от Минздрава на испытание "Спутника М" от Минздрава получено. Деньги, выделенные на его проведение, уже поступили в центр.

По словам ученого, вакцина от коронавируса "Спутник" может стать доступна для вакцинации детей от 6 до 11 лет уже этой весной.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 16.02.2022, 20:01
    Гость: Российский

    Стахановец - Гинцбург, похоже, собирается добиться создание индивида полностью состоящего из антител против ковида. Интересно - эта, созданная им, биомасса будет выполнять остальные функции присущие человеку?

  2. 16.02.2022, 18:53
    Гость: Гость

    Главная проблема почвоведа-наличие у детей естественного иммунитета. Он в поиске решения.

  3. 16.02.2022, 17:32
    Гость: Лаборатория Гинзбург-Менгеле Йозефа

    ищет для опытов детей? В Москве открыли филиал концлагеря?

  4. 16.02.2022, 17:10
    Гость: Виктор. Красноярск .

    Особей которые ведут своих детей на опыты , лишать родительских прав . И чем они отличаются от япошек и немцев ведущих ранее опыты в концлагерях .

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