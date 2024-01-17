Попова: число госпитализированных с COVID-19 и ОРВИ выросло на 40%

17:11 17.01.2024

В России за 8-14 января на 40% увеличилось число пациентов с COVID-19 и ОРВИ, госпитализированных в медицинские организации на стационарное лечение. На прошлой неделе число заболевших коронавирусом, гриппом и острыми респираторными инфекциями достигло почти 1 млн, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью на телеканале «Россия-24».

По ее словам, в конце года уровень заболеваемости возрос. Но на финальной неделе 2023 г. и 1-7 января произошло снижение числа заболевших, но оно «не было истинным». Дело в том, что россиянам вследствие новогодних праздников не требовалось освобождение от учебы или работы, поэтому они не обращались в медицинские организации.

«Сейчас, когда уже прошла вторая неделя, мы можем подвести ее итоги. Мы видим по отношению к предыдущей неделе [1-7 января] значимый рост. [Показатель заболеваемости] COVID-19 вырос на 12,6%, а сумма острых респираторных вирусных инфекций и гриппа выросла почти на 80%. То есть мы вернулись к финальной неделе прошедшего года», – приводят слова Поповой «Ведомости».

Глава Роспотребнадзора отметила и рост числа пациентов, направленных на стационарное лечение.

«Более всего настораживает, что выросло и число госпитализированных. Уровень госпитализации также вырос, но на 40%. Это как раз говорит о том, что люди лечились дома, не обращались за медицинской помощью», – сказала она.