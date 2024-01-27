Мурашко заявил о готовности России бороться с гипотетической «болезнью Х»

Министерство здравоохранения РФ © KM.RU, Илья Шабардин

"Болезнь Х" представляет лишь гипотетическую угрозу, но отечественная система здравоохранения готова и к ней, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

"Система здравоохранения научилась быстро адаптироваться. Ряд реализуемых на сегодняшний день программ, которые позволяют в том числе укрепить диагностическую базу, сформировать быструю разработку тест-систем, мониторинг заболеваемости, говорят о том, что возможности есть", — сказал он РИА Новости.

По словам министра, необходимо всегда быть готовыми к более серьезным вспышкам заболеваемости, и в России все для этого делается.

Участники Всемирного экономического форума в Давосе, который проходил с 15 по 19 января, обсуждали "болезнь X", способную по количеству жертв в 20 раз превзойти пандемию коронавируса. При этом, как отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова, этот термин существует уже много лет, но какие свойства и параметры будут характеризовать новую болезнь, никто не знает.
 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 27.01.2024, 20:36
    Гость: Чавес 10

    Прогноз - контрольные цифры заданы, летальность среди заболевших должна быть не менее 20%.

  2. 27.01.2024, 20:34
    Гость: Чавес 10

    Странно, о "вакцинах" он ни слова не сказал? Боится вспоминать, как они 80 млн россиян дважды ввели препарат для генотерапии? Якобы "вакцину" от ковида.. .

  3. 27.01.2024, 20:09
    Гость: Правильно!

    Закрыть границу России на замок и нэхай "цивилизованные" нацики иксуют по самое немогу до последнего дурика.

  5. 27.01.2024, 18:55
    Гость: ха ха ха

    а потом еще кто то будет вякать, что росчиновники не подчиняются западу, а россия суверенная страна?

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