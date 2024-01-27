Мурашко заявил о готовности России бороться с гипотетической «болезнью Х»

12:44 27.01.2024

"Болезнь Х" представляет лишь гипотетическую угрозу, но отечественная система здравоохранения готова и к ней, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

"Система здравоохранения научилась быстро адаптироваться. Ряд реализуемых на сегодняшний день программ, которые позволяют в том числе укрепить диагностическую базу, сформировать быструю разработку тест-систем, мониторинг заболеваемости, говорят о том, что возможности есть", — сказал он РИА Новости.

По словам министра, необходимо всегда быть готовыми к более серьезным вспышкам заболеваемости, и в России все для этого делается.

Участники Всемирного экономического форума в Давосе, который проходил с 15 по 19 января, обсуждали "болезнь X", способную по количеству жертв в 20 раз превзойти пандемию коронавируса. При этом, как отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова, этот термин существует уже много лет, но какие свойства и параметры будут характеризовать новую болезнь, никто не знает.

