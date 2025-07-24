Учёные предложили лечить внутрибольничные инфекции «серебром из почвы»

Исследователи Саратовского государственного медицинского университета им. В.И. Разумовского разработали новый метод борьбы с внутрибольничными инфекциями, основанный на применении серебряных наночастиц, синтезируемых почвенными бактериями, пишет РИА Новости. Результаты исследования опубликованы в «Саратовском научно-медицинском журнале».

Главной мишенью учёных стала синегнойная палочка (Pseudomonas aeruginosa) — один из наиболее устойчивых к антибиотикам патогенов, представляющий серьёзную угрозу в условиях стационара. Как пояснила заместитель директора института фармации, профилактической медицины и биомедицины СГМУ по науке и технологиям Мария Купряшина, серебряные наночастицы давно известны своей высокой антимикробной активностью, но обычно получают их с помощью химических методов, сопряжённых с использованием токсичных реагентов.

Группа исследователей из СГМУ совместно с коллегами из Саратовского научного центра РАН обнаружила, что бактерия Azospirillum brasilense, обитающая в почве, способна естественным образом производить серебряные наночастицы. По словам Купряшиной, этот биологический способ синтеза позволяет отказаться от опасных веществ и получить частицы нужного размера — от 6 до 35 нанометров — с выраженным антибактериальным эффектом.

Препарат, полученный на основе этих наночастиц, продемонстрировал высокую эффективность в отношении как лабораторных, так и клинических штаммов синегнойной палочки.

В университете напомнили, что за последние два десятилетия Pseudomonas aeruginosa стала одной из ведущих причин нозокомиальных инфекций — особенно в отделениях интенсивной терапии, ожоговых и хирургических стационарах, где лечение осложняется её множественной лекарственной устойчивостью.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 24.07.2025, 18:38
    Гость: джили

    Не забыть бы про подорожник, пустырник и тыквенные семечки от глистов!Заодно, будем ближе к природе и естественному отбору малопригодных к выживанию.А государству - огромная экономия на импорте медикаментов.

  2. 24.07.2025, 17:30
    Гость: Имрек

    Будь, что-либо стоящее, то публикация появилась бы не в ведомственной Мурзилке.

  3. 24.07.2025, 17:06
    Гость: Нет предела

    Современные "ученые" придумали еще круче терапию от всего - трансплантация содержимого кишечника.

  4. 24.07.2025, 10:41
    Гость: может, просто снова начать убираться качественно?

    Вернуть кварцевание, перестать "экономить" на вентиляции... Не-а, без распилов совсем никак?

  5. 24.07.2025, 09:50
    Гость: Как трудно жЫтьбез Бэнтли

    Как гриЦЦа - ничего не имею против, ибо нихрена в этом не понимаю, но "принимать перекись водорода внутрь" в СССР-ии, а затем и многострадальной России популяризировал ещё доктор Неумывакин. До почти 90 годиков дожил, между прочим! Эээххх! Спиртом внутрь ещё можно :-)

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