Минздрав предлагает отправлять часто болеющих работников на спецкомиссию

Министерство здравоохранения РФ © KM.RU, Илья Шабардин

Минздрав РФ подтвердил намерение отправлять на специальную врачебную комиссию тех граждан, которые берут больничный чаще четырех раз за полгода, пишет «Коммерсант».

Впервые об этой инициативе стало известно в декабре 2024 года. Обнародованные тогда поправки к ведомственному приказу предполагали, что врачи (а также фельдшеры и стоматологи) должны в ходе приема проверять наличие у пациента листков нетрудоспособности за последние полгода. Если выяснится, что гражданин был на больничном более четырех раз (за исключением ухода за больным родственником, реабилитации и при получении заместительной почечной терапии), его направят на специальную врачебную комиссию. Она подробно изучит его медицинские документы и при необходимости скорректирует лечение.

В ведомстве считают, что дополнительное внимание врачей к ситуации частого оформления листков нетрудоспособности «позволит улучшить качество оказания медицинской помощи гражданам трудоспособного возраста».

Министерство утверждает, что комиссия поможет не только выявлять симптомы заболевания на ранней стадии, но и «благодаря активным профилактическим мероприятиям» возвращать к профессиональной деятельности работников из «групп риска» по конкретным заболеваниям. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 25.07.2025, 17:58
    Гость: Борщевик Тухачевского

    Это, Юляша, законодательство твоей родной Латвии. Реально действующее.

  2. 25.07.2025, 17:11
    Гость: корнет

    Сдаётся мне, что значительная часть таких "больных" должна проходить совсем не по медицинскому ведомству... .

  3. 25.07.2025, 14:20
    Гость: да

    а не болеющие пускай пашут пока не ... Чтобы люди долго жили они должны меньше работать и больше отдыхать получая достойную пенсию . А не типа " А чтобы корова меньше ела и больше давала молока , ее нужно меньше кормить и больше доить"

  4. 25.07.2025, 14:07
    Гость: Юляша

    ...На "Западе" существует трудовое законодательство, которое, в отличии от РФ, соблюдается....
    Я всю жизнь живу в ЕС,и о таких фантазиях тут даже не слышали(кроме чиновного гос.сословья,там да).Дают пинка,потом пару месяцев грошовое пособие (если все налоги уплачены),потом делай что угодно.
    Но ты,наверное обитаешь в какой-то другой Эуропе.

  5. 25.07.2025, 12:56
    Гость: Лом

    У кого это "у нас"..? Судя по фантазиям, во Львове что-ли?
    Трындеть не мешки таскать.
    Никаких трудовых прав в реальности на западе нет, как впрочем и в рф сегодня..
    Еще раз для тупых.
    Если вы часто болеете, вас признают хроником, неспособным работать. Это является основанием для увольнения, без компенсации.. Вам нужно доказать что нетрудоспсобность возникла в процессе исполнения трудовых обязанностей, а не была врожденной например.
    Что бы доказать надо нанимать юристов, которые стоят сотни тысяч долларов/евро/фунтов, таких денег у таких людей никода нет, они уже в трудностях - все, аллес.
    А вам посоветую не в интернета пропаганду читать, а сьездить и поработать - тогда меньше бредней будуете тут рассказывать.

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