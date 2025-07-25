Минздрав предлагает отправлять часто болеющих работников на спецкомиссию

11:02 25.07.2025

Минздрав РФ подтвердил намерение отправлять на специальную врачебную комиссию тех граждан, которые берут больничный чаще четырех раз за полгода, пишет «Коммерсант».

Впервые об этой инициативе стало известно в декабре 2024 года. Обнародованные тогда поправки к ведомственному приказу предполагали, что врачи (а также фельдшеры и стоматологи) должны в ходе приема проверять наличие у пациента листков нетрудоспособности за последние полгода. Если выяснится, что гражданин был на больничном более четырех раз (за исключением ухода за больным родственником, реабилитации и при получении заместительной почечной терапии), его направят на специальную врачебную комиссию. Она подробно изучит его медицинские документы и при необходимости скорректирует лечение.

В ведомстве считают, что дополнительное внимание врачей к ситуации частого оформления листков нетрудоспособности «позволит улучшить качество оказания медицинской помощи гражданам трудоспособного возраста».

Министерство утверждает, что комиссия поможет не только выявлять симптомы заболевания на ранней стадии, но и «благодаря активным профилактическим мероприятиям» возвращать к профессиональной деятельности работников из «групп риска» по конкретным заболеваниям.