Минздрав предлагает отправлять часто болеющих работников на спецкомиссию
Минздрав РФ подтвердил намерение отправлять на специальную врачебную комиссию тех граждан, которые берут больничный чаще четырех раз за полгода, пишет «Коммерсант».
Впервые об этой инициативе стало известно в декабре 2024 года. Обнародованные тогда поправки к ведомственному приказу предполагали, что врачи (а также фельдшеры и стоматологи) должны в ходе приема проверять наличие у пациента листков нетрудоспособности за последние полгода. Если выяснится, что гражданин был на больничном более четырех раз (за исключением ухода за больным родственником, реабилитации и при получении заместительной почечной терапии), его направят на специальную врачебную комиссию. Она подробно изучит его медицинские документы и при необходимости скорректирует лечение.
В ведомстве считают, что дополнительное внимание врачей к ситуации частого оформления листков нетрудоспособности «позволит улучшить качество оказания медицинской помощи гражданам трудоспособного возраста».
Министерство утверждает, что комиссия поможет не только выявлять симптомы заболевания на ранней стадии, но и «благодаря активным профилактическим мероприятиям» возвращать к профессиональной деятельности работников из «групп риска» по конкретным заболеваниям.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Это, Юляша, законодательство твоей родной Латвии. Реально действующее.
Сдаётся мне, что значительная часть таких "больных" должна проходить совсем не по медицинскому ведомству... .
а не болеющие пускай пашут пока не ... Чтобы люди долго жили они должны меньше работать и больше отдыхать получая достойную пенсию . А не типа " А чтобы корова меньше ела и больше давала молока , ее нужно меньше кормить и больше доить"
...На "Западе" существует трудовое законодательство, которое, в отличии от РФ, соблюдается....
Я всю жизнь живу в ЕС,и о таких фантазиях тут даже не слышали(кроме чиновного гос.сословья,там да).Дают пинка,потом пару месяцев грошовое пособие (если все налоги уплачены),потом делай что угодно.
Но ты,наверное обитаешь в какой-то другой Эуропе.
У кого это "у нас"..? Судя по фантазиям, во Львове что-ли?
Трындеть не мешки таскать.
Никаких трудовых прав в реальности на западе нет, как впрочем и в рф сегодня..
Еще раз для тупых.
Если вы часто болеете, вас признают хроником, неспособным работать. Это является основанием для увольнения, без компенсации.. Вам нужно доказать что нетрудоспсобность возникла в процессе исполнения трудовых обязанностей, а не была врожденной например.
Что бы доказать надо нанимать юристов, которые стоят сотни тысяч долларов/евро/фунтов, таких денег у таких людей никода нет, они уже в трудностях - все, аллес.
А вам посоветую не в интернета пропаганду читать, а сьездить и поработать - тогда меньше бредней будуете тут рассказывать.