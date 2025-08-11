В Госдуме предложили признать ожирение социально значимым заболеванием

11:10 11.08.2025

В Государственной думе обсуждают инициативу о включении ожирения в официальный список социально значимых заболеваний. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на резолюцию, которая была принята по итогам круглого стола, прошедшего 11 августа и посвящённого проблеме распространённости ожирения в России.

Согласно документу, парламент намерен направить в правительство соответствующее предложение. Кроме того, депутаты рекомендовали Минздраву ввести систему диспансерного наблюдения для граждан, у которых диагностировано ожирение, а также сформировать межведомственную рабочую группу для разработки более здорового рациона в школьных буфетах.

В резолюции подчёркивается, что ожирение может приводить к развитию серьёзных заболеваний, включая патологии сердечно-сосудистой системы, сахарный диабет второго типа, некоторые виды онкологических болезней, нарушения работы опорно-двигательного аппарата и репродуктивной функции, а также ряд других хронических состояний.