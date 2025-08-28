В России создали медицинский тест сразу для 25 вирусов

© KM.RU, Кирилл Зыков

В России разработали первую тест-систему, выявляющую сразу 25 различных вирусов, заявили в Роспотребнадзоре.

"Ученые ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора разработали набор реагентов, который позволяет выявлять 25 различных вирусов. Это первый в России зарегистрированный тест с таким широким спектром диагностики. Набор реагентов позволяет одновременно определять все значимые возбудители ОРВИ, в том числе энтеровирусы, аденовирусы, риновирусы, метапневмовирус, респираторно-синцитиальный вирус, бокавирус, а также вирусы гриппа и коронавируса", — цитирует сообщение пресс-службы ведомства РИА Новости.

Тест-система имеет высокую точность и помогает врачам быстро поставить диагноз и назначать лечение. Все ее компоненты производят в России, что делает диагностику общедоступной и исключает зависимость от поставок из-за границы.
 

  1. 28.08.2025, 18:20
    Гость: Сергею,ага

    Это даже не песня,а какой-то гимн вранью и идиотизму.Те,кто решил очередные деньги россиян стырить и по своим кармашкам рассовать,считают,что не фиг им давать хоть какие-то реальные объяснения,обойдутся.А,болеть от жижи будут недолго,так как,умирать станут чаще.

  2. 28.08.2025, 16:51
    Гость: Сергей

    На самом деле прививку делают заранее, месяца за два, а не когда болезнь пошла. Это правильно. Но вот сама по себе прививка от гриппа - это бессмыслица, только вред здоровью в виде ослабления иммунитета.
    А диагностика от 25 типов вирусов - вообще песня. Из соображений, что на что-нибудь да проколешься. Так что потребляй жижу, и лучше не одну, колись! Это их цель, как я полагаю, заставить всех колоться от всех болезней. Ну, болеть тогда будете постоянно, непрерывно.

  3. 28.08.2025, 16:32
    Гость: ещё один способ развовровывания народных денег

    То есть,несут просто ахинею,а подают её,как открытие.Это невозможно.

  4. 28.08.2025, 16:11
    Гость: Каким путём? Да,всеми сразу передаются.

    Кстати,эти деятели уже зазывают на уколы гриппозной жижей,прямо с сентября.У них,что ,разнарядка пришла-упасть в грипп мы будем должны прямо с конца сентября,вместо обычной первой волны в конце ноября?

Все комментарии (10)
