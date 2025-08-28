В России создали медицинский тест сразу для 25 вирусов
В России разработали первую тест-систему, выявляющую сразу 25 различных вирусов, заявили в Роспотребнадзоре.
"Ученые ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора разработали набор реагентов, который позволяет выявлять 25 различных вирусов. Это первый в России зарегистрированный тест с таким широким спектром диагностики. Набор реагентов позволяет одновременно определять все значимые возбудители ОРВИ, в том числе энтеровирусы, аденовирусы, риновирусы, метапневмовирус, респираторно-синцитиальный вирус, бокавирус, а также вирусы гриппа и коронавируса", — цитирует сообщение пресс-службы ведомства РИА Новости.
Тест-система имеет высокую точность и помогает врачам быстро поставить диагноз и назначать лечение. Все ее компоненты производят в России, что делает диагностику общедоступной и исключает зависимость от поставок из-за границы.
Комментарии читателей
